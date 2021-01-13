إيقاف محمد العويس مباراتين وإلزامه بدفع 20 ألف ريال غرامة

نواف السالم (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارًا بإيقاف محمد العويس حارس الأهلي مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
وفي التفاصيل، قررت لجنة الانضباط، إيقاف حارس مرمى النادي الأهلي محمد العويس لثبوت مخالفته للمادة (48-2-2) وإيقافه مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له أن يشارك فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال والقرار غير قابل للاستئناف.
وقررت لجنة الانضباط، معاقبة مسؤول نادي القادسية خالد المرشود بعد ثبوت التلفظ بألفاظ مسيئة على حارس الأهلي محمد العويس وحيث رأت اللجنة تشديد العقوبة وفقاً للمادة (39-4) و إيقافه ثلاث مباريات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، والقرار غير قابل للاستئناف.
وأوقفت مسؤول نادي القادسية محمد الصالح مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها و إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة الاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم والقرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139).