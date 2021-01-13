بالفيديو.. ماجد عبدالله يتلقى لقاح فيروس كورونا

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب المنتخب الوطني والنصر سابقًا، ماجد عبدالله، اليوم الأربعاء، عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.
ونشر ماجد عبدالله، مقطع فيديو للحظة تلقيه اللقاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، معلقًا: "تلقيت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وأسأل الله أن يجعلها وقايةً لنا ولكم" .
وأضاف لاعب المنتخب السابق: "وأسأل الله تعالى أن يجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح واهتمامهم بصحة المواطن. فخور جداً بما شاهدته من تنظيم مميز وأخلاق نبيلة من أبنائنا وبناتنا في وزارة الصحة".