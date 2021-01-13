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بالفيديو.. ماجد عبدالله يتلقى لقاح فيروس كورونا

Time منذ 37 دقيقة
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بالفيديو.. ماجد عبدالله يتلقى لقاح فيروس كورونا

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب المنتخب الوطني والنصر سابقًا، ماجد عبدالله، اليوم الأربعاء، عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

ونشر ماجد عبدالله، مقطع فيديو للحظة تلقيه اللقاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، معلقًا: "‏تلقيت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وأسأل الله أن يجعلها وقايةً لنا ولكم" .

وأضاف لاعب المنتخب السابق: "وأسأل الله تعالى أن يجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح واهتمامهم بصحة المواطن. فخور جداً بما شاهدته من تنظيم مميز وأخلاق نبيلة من أبنائنا وبناتنا في وزارة الصحة".

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
وضعه المالي واضح انه سيء والدليل عدم قدرته على الحفاض على نجمه عبدالفتاح وعدم قدرته على جلب اجانب مميزين وسوف وهم يتكلمون عن التعاقد مع قلب دفاع ويذكرون اسامي لاعبين كبار وفي النهايه يجلب لاعب اي كلام بس رخيص
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسكنه الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا وضعهم دايماً وأبداً .. لا جديد ولا غريب عليهم ..
لا يهمونك انا مجنونك
ابن عم الملكة مرة وحدة مرة مستغربة وماتاريخهم كلة خيانة واغتصاب قاصرات وحفلات تعري والتاريخ يحفظ سواد وجيههم يعني هم مرة منزهين عن باقي الشعب الي حتى الحيوانات ما سابوها ماخذين ومعطين اليس قضية سجون امريكا وقتل الجرار الكبير بتغطية من قانون الإكتئاب والإنتخار لطمس فضيحة ولدهم من اغتصاب قاصرات ومنعة من التحدث لآي وسيلة اعلامية مدى الحياة هذا بتاريخنا القريب رسيت على ولد عمها إلي لا هو من الضأن ولا من الماعز
تركي الحربي
حتى الاهلى والاتحاد جلسو رايحيين جايين للشرايع وعشان عيون الهلال الملعب الجوهرة يجهز بهذه السرعه ويلعبون بالجوهرة المباراه

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