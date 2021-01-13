الأعداد السابقة للصحيفة

السيرة الذاتية لولي العهد العماني الجديد

Time منذ 27 دقيقة
Views 1711
السيرة الذاتية لولي العهد العماني الجديد

مسقط (صدى):
تضمنت التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، في سلطنة عمان أول أمس الاثنين، قرارًا بأن ذي يزن بن هيثم بن طارق أصبح وليًّا للعهد في عمان.

ويعد ذي يزن هو أكبر أبناء السلطان هيثم، وهو من مواليد 21 أغسطس 1990، وعُيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تَشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي.

وشغل "ذي يزن" عدة مناصب؛ حيث عمل سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

وحصل ولي العهد العماني "ذي يزن" على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة.

اقرأ أيضًا:

التفاصيل الكاملة عن اسم أول " ولي عهد " في تاريخ سلطنة عمان ونظام الحكم 

Time واتساب

أحدث التعليقات

النشمي
الله يرحمه و يغفر له
الوسمي
الاثنين ماه م اطفل اطفل من عمر اسبه الى عشؤه سنه هاذول بقول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الوسمي
الاثنين ماه م اطفل اطفل من عمر اسبه الى عشؤه سنه هاذول بقول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ياسر
هم ماتوا عن طريق الصعق الكهربائي وليس بسبب الماء الساخن . ربنا يرحمهم ويغفر لهم
مهجد الطووواقي
ولك ولفريقك بالمثل يارب

أخر الأخبار

إيقاف محمد العويس مباراتين وإلزامه بدفع 20 ألف ريال غرامة
إيقاف محمد العويس مباراتين وإلزامه بدفع 20 ألف ريال غرامة
Time منذ 7 دقائق Views 1221
وظيفة شاغرة في شركة الجميل العالمية
وظيفة شاغرة في شركة الجميل العالمية
Time منذ 11 دقيقة Views 1286
السيرة الذاتية لولي العهد العماني الجديد
السيرة الذاتية لولي العهد العماني الجديد
Time منذ 27 دقيقة Views 1711
بالفيديو.. أحداث تاريخية وقعت في كهف "بني حرام" في المدينة المنورة
بالفيديو.. أحداث تاريخية وقعت في كهف "بني حرام" في المدينة المنورة
Time منذ 31 دقيقة Views 1484
مادة بأوراق النبات تساعد في إنقاص الوزن والحماية من السرطان
مادة بأوراق النبات تساعد في إنقاص الوزن والحماية من السرطان
Time منذ 41 دقيقة Views 1418
«حقوق الإنسان»: يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد عقوبات التحرش ونشرها على نفقة المحكوم عليه
«حقوق الإنسان»: يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد عقوبات التحرش ونشرها على نفقة المحكوم عليه
Time منذ 46 دقيقة Views 1579
بالفيديو.. شروط استخدام خدمة إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك
بالفيديو.. شروط استخدام خدمة إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك
Time منذ 56 دقيقة Views 1866
بالفيديو.. نائبة كويتية سابقة: ترامب هو آخر رئيس لأمريكا وستتفكك بعد 7 أيام 
بالفيديو.. نائبة كويتية سابقة: ترامب هو آخر رئيس لأمريكا وستتفكك بعد 7 أيام 
Time منذ ساعة Views 2435
حالة طوارئ في إقليم صيني بسبب "كورونا"
حالة طوارئ في إقليم صيني بسبب "كورونا"
Time منذ ساعة Views 1980
هجوم حاد على "رامي صبري" بسبب "أغنية شكراً"
هجوم حاد على "رامي صبري" بسبب "أغنية شكراً"
Time منذ ساعة Views 547