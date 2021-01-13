السيرة الذاتية لولي العهد العماني الجديد

مسقط (صدى):
تضمنت التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، في سلطنة عمان أول أمس الاثنين، قرارًا بأن ذي يزن بن هيثم بن طارق أصبح وليًّا للعهد في عمان.
ويعد ذي يزن هو أكبر أبناء السلطان هيثم، وهو من مواليد 21 أغسطس 1990، وعُيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تَشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي.
وشغل "ذي يزن" عدة مناصب؛ حيث عمل سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.
وحصل ولي العهد العماني "ذي يزن" على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة.
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