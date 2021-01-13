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وزارة العدل: العمل بنظام التوثيق الجديد يبدأ غداً

Time منذ ساعة
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وزارة العدل: العمل بنظام التوثيق الجديد يبدأ غداً

الرياض (صدى):
يبدأ يوم غدٍ الخميس العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.

وأوضح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم.

وأضاف معاليه أن نظام التوثيق سيدعم من "العدالة الوقائية" وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه؛ مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.

يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
وضعه المالي واضح انه سيء والدليل عدم قدرته على الحفاض على نجمه عبدالفتاح وعدم قدرته على جلب اجانب مميزين وسوف وهم يتكلمون عن التعاقد مع قلب دفاع ويذكرون اسامي لاعبين كبار وفي النهايه يجلب لاعب اي كلام بس رخيص
ابو محمد 😎 ✍️
الله يسكنه الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا وضعهم دايماً وأبداً .. لا جديد ولا غريب عليهم ..
لا يهمونك انا مجنونك
ابن عم الملكة مرة وحدة مرة مستغربة وماتاريخهم كلة خيانة واغتصاب قاصرات وحفلات تعري والتاريخ يحفظ سواد وجيههم يعني هم مرة منزهين عن باقي الشعب الي حتى الحيوانات ما سابوها ماخذين ومعطين اليس قضية سجون امريكا وقتل الجرار الكبير بتغطية من قانون الإكتئاب والإنتخار لطمس فضيحة ولدهم من اغتصاب قاصرات ومنعة من التحدث لآي وسيلة اعلامية مدى الحياة هذا بتاريخنا القريب رسيت على ولد عمها إلي لا هو من الضأن ولا من الماعز
تركي الحربي
حتى الاهلى والاتحاد جلسو رايحيين جايين للشرايع وعشان عيون الهلال الملعب الجوهرة يجهز بهذه السرعه ويلعبون بالجوهرة المباراه

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