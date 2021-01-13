الأعداد السابقة للصحيفة

«حقوق الإنسان»: يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد عقوبات التحرش ونشرها على نفقة المحكوم عليه

Time منذ 46 دقيقة
Views 1576
«حقوق الإنسان»: يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد عقوبات التحرش ونشرها على نفقة المحكوم عليه

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه ‏يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يكون بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

ويعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريالا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

النشمي
الله يرحمه و يغفر له
الوسمي
الاثنين ماه م اطفل اطفل من عمر اسبه الى عشؤه سنه هاذول بقول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الوسمي
الاثنين ماه م اطفل اطفل من عمر اسبه الى عشؤه سنه هاذول بقول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ياسر
هم ماتوا عن طريق الصعق الكهربائي وليس بسبب الماء الساخن . ربنا يرحمهم ويغفر لهم
مهجد الطووواقي
ولك ولفريقك بالمثل يارب

أخر الأخبار

إيقاف محمد العويس مباراتين وإلزامه بدفع 20 ألف ريال غرامة
إيقاف محمد العويس مباراتين وإلزامه بدفع 20 ألف ريال غرامة
Time منذ 7 دقائق Views 1215
وظيفة شاغرة في شركة الجميل العالمية
وظيفة شاغرة في شركة الجميل العالمية
Time منذ 11 دقيقة Views 1284
السيرة الذاتية لولي العهد العماني الجديد
السيرة الذاتية لولي العهد العماني الجديد
Time منذ 27 دقيقة Views 1705
بالفيديو.. أحداث تاريخية وقعت في كهف "بني حرام" في المدينة المنورة
بالفيديو.. أحداث تاريخية وقعت في كهف "بني حرام" في المدينة المنورة
Time منذ 31 دقيقة Views 1480
مادة بأوراق النبات تساعد في إنقاص الوزن والحماية من السرطان
مادة بأوراق النبات تساعد في إنقاص الوزن والحماية من السرطان
Time منذ 41 دقيقة Views 1418
«حقوق الإنسان»: يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد عقوبات التحرش ونشرها على نفقة المحكوم عليه
«حقوق الإنسان»: يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد عقوبات التحرش ونشرها على نفقة المحكوم عليه
Time منذ 46 دقيقة Views 1576
بالفيديو.. شروط استخدام خدمة إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك
بالفيديو.. شروط استخدام خدمة إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك
Time منذ 56 دقيقة Views 1866
بالفيديو.. نائبة كويتية سابقة: ترامب هو آخر رئيس لأمريكا وستتفكك بعد 7 أيام 
بالفيديو.. نائبة كويتية سابقة: ترامب هو آخر رئيس لأمريكا وستتفكك بعد 7 أيام 
Time منذ ساعة Views 2431
حالة طوارئ في إقليم صيني بسبب "كورونا"
حالة طوارئ في إقليم صيني بسبب "كورونا"
Time منذ ساعة Views 1980
هجوم حاد على "رامي صبري" بسبب "أغنية شكراً"
هجوم حاد على "رامي صبري" بسبب "أغنية شكراً"
Time منذ ساعة Views 547