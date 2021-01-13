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بالفيديو.. نائبة كويتية سابقة: ترامب هو آخر رئيس لأمريكا وستتفكك بعد 7 أيام 

Time منذ ساعة
Views 2431
بالفيديو.. نائبة كويتية سابقة: ترامب هو آخر رئيس لأمريكا وستتفكك بعد 7 أيام 

خالد الظفيري (صدى):
أكدت عائشة الرشيد، نائبة كويتية سابقة في مجلس الأمة الكويتي، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هو آخر رئيس لأمريكا، وسوف تتفكك أمريكا بعد سبعة أيام من الآن.

وقالت عائشة الرشيد: "أستطيع أن أستشرف المستقبل وتأتي الأيام لتثبت صدق كلامي"، مضيفة: "جلست في مركز جيمي كارتر لإعداد القادة في الولايات المتحدة الأمريكية وتدربت في 17 ولاية أمريكية وكنت الأولى على دفعتي".

وأوضحت النائبة الكويتية السابقة: "أنا واحدة أملك المعلومات واليد العليا لمن يملك المعلومات ويجيد التحليل كما أن لدي فضول "، مؤكدة أن المرشح الرئاسي المنتخب جو بايدن لن يستطيع الوصول إلى البيت الأبيض والعد التنازلي لسقوط الأسطورة الأمريكية بدأ؛ حيث ستتفكك الولايات وانتهى دورها.

وأشارت "الرشيد" إلى أن ذلك حسب ما تريد الحكومة الخفية التي تحكم العالم أجمع، حيث سيكون هناك نظامًا عالميًا جديدًا متعدد الأقطاب.

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أحدث التعليقات

النشمي
الله يرحمه و يغفر له
الوسمي
الاثنين ماه م اطفل اطفل من عمر اسبه الى عشؤه سنه هاذول بقول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الوسمي
الاثنين ماه م اطفل اطفل من عمر اسبه الى عشؤه سنه هاذول بقول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ياسر
هم ماتوا عن طريق الصعق الكهربائي وليس بسبب الماء الساخن . ربنا يرحمهم ويغفر لهم
مهجد الطووواقي
ولك ولفريقك بالمثل يارب

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