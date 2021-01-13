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تحديد 4 ضوابط لصرف المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

Time منذ ساعة
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تحديد 4 ضوابط لصرف المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

الرياض (صدى):
حددت وزارة التعليم، في تعميم أصدرته، ضوابط صرف المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وتمثلت هذه الضوابط في أن يكون الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة من إدارة التجهيزات المدرسية، بجانب ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية عبر متعهد النقل، الذي تم تعميده من قبل الإدارة.

كما شددت على ضرورة التوقيع بالاستلام على الاستمارة المرفقة مع مندوب المتعهد وإعادتها للمستودعات بعد الجرد، مع التأكد من وصول كامل العدد، وفي حال طلب مقررات يتم اعتماد الطلب أولًا من إدارة التجهيزات، ثم مراجعه المستودع للصرف.

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أحدث التعليقات

.M.
عالمهم ضايع افلام كرتون 😂🤷‍♂️
.M.
علامه تدل على قرب الساعه والله أعلم، لأن ماورد ذكره في سورة الكهف أن الإنسان يرى في عينه أمور لا تخطر على قلبه والآن إلي يتمسك في الدين وقراءة القرآن الكريم فسوف يكون قوي جداً ، ومايفعله المجرمين من الارهابيين هم يشوهون صورة الإسلام السمح مثل الدواعش والعصابات في المكسيك وافريقيا كل أرواح الابرياء لن تذهب هدر عند الله عزوجل.
رااايق
يستاهل ومبروك لكل أهلاوي هذا التجديد ****
فهدراكان
في خطبة الجمعه يجب تثقيف المجتمع بالقضايا المعاصره واخذ الحيطه والحذر من المستجدات السلبيه على الفرد والمجتمع والطريقه الصحيحه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر للمجتمع المتحضر والمنفتح على العالم حسب الشريعه الاسلاميه والله يوفق الجميع
.M.
ترى صدق المرأة ماتت صدق على وقتها قد قرأت قصتها كم هي مؤلمة ومؤثرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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