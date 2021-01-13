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صورة تدعو للتأمل لامرأة تحمل طفلاً وشاة في عسير
منذ 37 دقيقة
868
(صدى):
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أحدث التعليقات
شيخين١
معليش صدقناك كيف يتم التعارف والاتفاق على الزواج وتتزوجين رجل لاتعريفين عنة سوى اسمة فقط معقولة متشفقة على الزواج لهاذي الدرجة من غير ما تعرفي الحالة الاسرية اهلة مثلا واذا هوالي كذب عليك وقال اني ما متزوج سنقل ولا لدي اسرة معناتة كلكم فاشلين ومشينها تقضية رغبات بس امام الناس وبلحلال وهذا الحلو في الموضوع انة حلال
ابوبدر
مع اني ارى ان كل متحرش ومتحرشة يستاهل اشد العقوبات وكنت اتمنى انه يتم تغليظ العقوبات دون تشهير.. لان الضرر راح يلحق بعاىلة المتحرش او المتحرشة. من جميع الجوانب وهم مالهم ذنب فقد يمتنع احد من تزويجهم او الزواج منهم. وكذلك في مكان اعمالهم او دراستهم او الثقة بعائلة المتحرش من حضور مناسباتهم وقد يكونون عوائل طيبة ولكن ربنا ابتلاهم بابن او بنت متحرشة...الله يصلح الحال
عدو الخونة
لماذا يكرهون ترامب؟ لانه: لم يتماهى مع اجندة الفوضى الخلاقة لم يدخل في حرب انسحب من الصفقة النووية الإيرانية مارس عقوبات الاقتصادية على ايران اقر قانون قيصر على بشار الاسد فضح الادارة العميقة اوباما وهيلاري وبيلوسي وبايدن طالب اوربا بتحمل نفقات الدفاع عن مصالحها قتل البغدادي قضى على داعش فرض عقوبات على قيادات حزب الله بلبنان قضى على قاسم سليماني والمهندس صنّف الحوثي جماعة إرهابية
عبدالإله
وأكبر دليل أن صانعوا هذا الفيروس التاجي لايتخذون أي إجراء وقائي عند ظهورهم أمام الناس وقد شاهدنا ذلك مراراً
هبلها كيس بس ماستفدنا منكم الا القهر . في قرارات كلها تصب في مصلحه التجار فقط
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