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بيل جيتس متهم باختلاق جائحة كورونا

Time منذ 4 دقائق
Views 1159
بيل جيتس متهم باختلاق جائحة كورونا

وكالات (صدى):
اتهمت محكمة في بيرو مليارديرات مثل جورج سوروس وعائلة روكفلر ورجل الأعمال بيل جيتس، باختلاق جائحة فيروس كورونا.

وأكدت أن الجائحة ذات طبيعة لا يمكن التنبؤ بها إلا بالنسبة لصانعيها الذين تعاملوا معها واستمروا في توجيهها بسرية شديدة داخل محيطاتهم وشركاتهم العالمية.

وتقول المحكمة إن الفيروس التاجي تم تخليقه من قبل النخب الإجرامية التي تهيمن على العالم، والذين اتهمتهم بمواصلة توجيه الفيروس في " النظام العالمي الجديد ".

وأضافت: " لا يمكن لأي من حكومات العالم، ولا أي شخص طبيعي أو اعتباري، ولا دفاع المدعى عليه، تأكيد أن الوباء له خاصية قابلة التنبؤ، باستثناء كون صانعوه من بين مؤلفي) النظام العالمي الجديد، مثل بيل غيتس وسوروس وروكفلر وآخرون، يديرونه ويوجهونه في ظروف شديدة السرية من شركاتهم العالمية التي تبني توقعاتها حتى عام 2030“.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مو مشكله عموما انت مقبوله شكلا
ابو وليد
من انصار فريق ابو خرقه اذا ما كذب والا منت خرقاوي حالمي
ابو عمار
يا كثر الشكاوي على شركة المياه والمشكله انهم مستمرين في رفع الفواتير ويرفضون الشكوى
ابو عمار
ودي ودي اصدق بس قويه
عدو الخونة
الى جهنم وبئس المصير

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