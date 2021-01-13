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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 46 دقيقة
Views 1520
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مو مشكله عموما انت مقبوله شكلا
ابو وليد
من انصار فريق ابو خرقه اذا ما كذب والا منت خرقاوي حالمي
ابو عمار
يا كثر الشكاوي على شركة المياه والمشكله انهم مستمرين في رفع الفواتير ويرفضون الشكوى
ابو عمار
ودي ودي اصدق بس قويه
عدو الخونة
الى جهنم وبئس المصير

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