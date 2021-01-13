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بالفيديو..الإطاحة بعمالة تبيع مياه مغشوشة تحمل ملصقات " زمزم " بالرياض

Time منذ 35 دقيقة
Views 1460
بالفيديو..الإطاحة بعمالة تبيع مياه مغشوشة تحمل ملصقات " زمزم " بالرياض

الرياض (صدى):
نجحت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لأمانة الرياض، في ضبط عمالة وافدة، قاموا بتحويل وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات " زمزم " .

ونشرت أمانة الرياض مقطعا للحظة ضبط المخالفين، ومصادرة العبوات وإغلاق الموقع.

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أحدث التعليقات

عبدالله
يستاهل الاتحاد. مظلوم محليا مبدع خارجيا
عبدالله
يستاهل الاتحاد. مظلوم محليا مبدع خارجيا
لا يهمونك انا مجنونك
ههههههههههة بصراحة خوفتو ادارة الهلال وجماهيرة ان سلمان الفرح وصانع البسمة بيرحل للفقراوية المعتل النفسي والمختل العقلي تقولة مشينا للفقراوية يقول اول هات الفلوس الي عليكو للناس ولنادي التعاون وبعدين اسلقو بيض
بلبل البحر
الحمد لله كثيرا على نعمة تحكيم شرع الله وعلى نعمة ردع الظالمين ليستتب الأمن
ابو مصرقع البدوي الرحال
اهم شي مافي ضريبه اذا فيه ضريبه عل جيب لكزس 60 الف أخذ لي كورولا اصفار ب 60 من دبي وصل الله وبارك

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