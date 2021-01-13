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النصر يدخل على خط الهلال ويغري سلمان الفرج بعرض خيالي 

Time منذ 8 ساعات
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النصر يدخل على خط الهلال ويغري سلمان الفرج بعرض خيالي 

طلال الغامدي (صدى):
كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل مفاوضات الهلال مع اللاعب سلمان الفرج.

وتضمنت التفاصيل ما يلي: العرض الأول ٨ مليون في السنة تم رفضه، بينما العرض الثاني بلغ ٩ مليون تم رفضه، كما أن العرض الثالث تم رفعه إلى ١٠ مليون و٢٠٠ ألف في السنة ولم يرد اللاعب حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن النصر دخل على الخط وقدم له عرض بلغ ١٢ مليون و٤٠٠ ألف في السنة، وفقا لبرنامج الحصاد الرياضي.

وكان حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، تحدث عن تطورات ملف تجديد عقد سلمان الفرج مع نادي الهلال.

وقال " الناقور ":" سلمان الفرج ابن الهلال تدرج من الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول ليثبت إمكانياته وجدارته لقيادة الفريق وجمهور الهلال الوفي والمحب لسلمان يعرف أنه أحد أهم عوامل الثلاثية وتحقيق البطوله الآسيوية والعامود الفقري للفريق ولم ولن يساوم على تجديد عقده وأن الموضوع مسألة وقت ".

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أحدث التعليقات

شيخين١
معليش صدقناك كيف يتم التعارف والاتفاق على الزواج وتتزوجين رجل لاتعريفين عنة سوى اسمة فقط معقولة متشفقة على الزواج لهاذي الدرجة من غير ما تعرفي الحالة الاسرية اهلة مثلا واذا هوالي كذب عليك وقال اني ما متزوج سنقل ولا لدي اسرة معناتة كلكم فاشلين ومشينها تقضية رغبات بس امام الناس وبلحلال وهذا الحلو في الموضوع انة حلال
ابوبدر
مع اني ارى ان كل متحرش ومتحرشة يستاهل اشد العقوبات وكنت اتمنى انه يتم تغليظ العقوبات دون تشهير.. لان الضرر راح يلحق بعاىلة المتحرش او المتحرشة. من جميع الجوانب وهم مالهم ذنب فقد يمتنع احد من تزويجهم او الزواج منهم. وكذلك في مكان اعمالهم او دراستهم او الثقة بعائلة المتحرش من حضور مناسباتهم وقد يكونون عوائل طيبة ولكن ربنا ابتلاهم بابن او بنت متحرشة...الله يصلح الحال
عدو الخونة
لماذا يكرهون ترامب؟ لانه: لم يتماهى مع اجندة الفوضى الخلاقة لم يدخل في حرب انسحب من الصفقة النووية الإيرانية مارس عقوبات الاقتصادية على ايران اقر قانون قيصر على بشار الاسد فضح الادارة العميقة اوباما وهيلاري وبيلوسي وبايدن طالب اوربا بتحمل نفقات الدفاع عن مصالحها قتل البغدادي قضى على داعش فرض عقوبات على قيادات حزب الله بلبنان قضى على قاسم سليماني والمهندس صنّف الحوثي جماعة إرهابية
عبدالإله
وأكبر دليل أن صانعوا هذا الفيروس التاجي لايتخذون أي إجراء وقائي عند ظهورهم أمام الناس وقد شاهدنا ذلك مراراً
هبلها كيس بس ماستفدنا منكم الا القهر . في قرارات كلها تصب في مصلحه التجار فقط

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