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تعليق أنمار الحائلي على مكافأة وزير الرياضة للاتحاد

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تعليق أنمار الحائلي على مكافأة وزير الرياضة للاتحاد

نواف السالم (صدى):
علق رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على تخصيص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مكافأة قدرها 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد، لتأهله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال الحائلي: " إن المكافأة المالية السخية التي وجهتم بتقديمها لنادي الاتحاد بمناسبة تأهله إلى نهائي البطولة العربية، هي امتداد لمواقف وجهود سموكم للارتقاء بالرياضة السعودية لتواكب تطلعات ورؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين؛ لتكون بلادنا عاصمة الرياضة في العالم ".

وكان الاتحاد تأهل للنهائي عقب إقصاء الشباب، بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين، بينما نجح الرجاء في خطف بطاقة التأهل بالفوز على الإسماعيلي المصري بالفوز 3-1 في مجموع اللقاءين.

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3 ملايين ريال مكافأة للاتحاد لتأهله إلى نهائي البطولة العربية

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أحدث التعليقات

ابو مصرقع البدوي الرحال
🤓🤓😁
ابو مصرقع البدوي الرحال
اهو قاعد يفكر في ديون والغلاء والضرايب والينزين وفواتير كهرباء وفواتير شركه المياه الوطنية بخلاف الايجار الشهري وهذي تقول تبي الثانيه ههههه صحيح ناقصات عقل
ابو مصرقع البدوي الرحال
ابي 500 الف فقط ابني لي بيت يويني انا واسرتي من شحططه الايجارات الي قصمت ظهري
ابو مصرقع البدوي الرحال
وين الوظايف عام ولا خاص بعدها نزلوا قرارات
العالمي الكبير
تبي احد ياخذها شكلها عانس محد يلومها العرسان عن يمينها ويسارها مكتبت الا بعد ضاقت فيها 😅😅😅😅

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