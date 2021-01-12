تعليق أنمار الحائلي على مكافأة وزير الرياضة للاتحاد

نواف السالم (صدى):
علق رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على تخصيص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مكافأة قدرها 3 ملايين ريال لنادي الاتحاد، لتأهله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقال الحائلي: " إن المكافأة المالية السخية التي وجهتم بتقديمها لنادي الاتحاد بمناسبة تأهله إلى نهائي البطولة العربية، هي امتداد لمواقف وجهود سموكم للارتقاء بالرياضة السعودية لتواكب تطلعات ورؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين؛ لتكون بلادنا عاصمة الرياضة في العالم ".
وكان الاتحاد تأهل للنهائي عقب إقصاء الشباب، بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين، بينما نجح الرجاء في خطف بطاقة التأهل بالفوز على الإسماعيلي المصري بالفوز 3-1 في مجموع اللقاءين.
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