الأعداد السابقة للصحيفة

التشهير بمحطة تغش الوقود في الأحساء

Time منذ 21 دقيقة
Views 1388
التشهير بمحطة تغش الوقود في الأحساء

الأحساء (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمحطة بيع المحروقات بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل.

وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها حيث ورد للوزارة 35 بلاغاً من أصحاب المركبات المتضررة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمين المخالفين عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتشدد "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانهم.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

إبن سمومة
الحمد لله على سلامتهم، نسأل الله لهم الشفاء والعافية،، الله يستر على المسلمين،وعلى أرواحهم وممتلكاتهم..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب ابشروا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب ابشروا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب ابشروا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب ابشروا

أخر الأخبار

وليد باخشوين : ارسلت الخطاب الذي يدل على براءتي للجنة الانضباط وهذا كان ردهم
وليد باخشوين : ارسلت الخطاب الذي يدل على براءتي للجنة الانضباط وهذا كان ردهم
Time منذ 29 ثانية Views 92
رئيس النادي الأهلي : لا أعلم ماذا يقصد طارق كيال بتغريدته
رئيس النادي الأهلي : لا أعلم ماذا يقصد طارق كيال بتغريدته
Time منذ 3 دقائق Views 128
التشهير بمحطة تغش الوقود في الأحساء
التشهير بمحطة تغش الوقود في الأحساء
Time منذ 21 دقيقة Views 1388
3 ملايين ريال مكافأة للاتحاد لتأهله إلى نهائي البطولة العربية
3 ملايين ريال مكافأة للاتحاد لتأهله إلى نهائي البطولة العربية
Time منذ 34 دقيقة Views 1242
" سخان " يقتل عروسين في ثالث أيام زواجهما
" سخان " يقتل عروسين في ثالث أيام زواجهما
Time منذ 39 دقيقة Views 392
النصر يدخل على خط الهلال ويغري سلمان الفرج بعرض خيالي 
النصر يدخل على خط الهلال ويغري سلمان الفرج بعرض خيالي 
Time منذ 52 دقيقة Views 2333
طريقة تعيين كلمة سر على رسائل تطبيق Signal
طريقة تعيين كلمة سر على رسائل تطبيق Signal
Time منذ 56 دقيقة Views 1509
أبرز المعلومات عن المتهم بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي
أبرز المعلومات عن المتهم بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي
Time منذ 58 دقيقة Views 1730
صورة نادرة تجمع خادم الحرمين وولي العهد أثناء حفل تخرج سموه 
صورة نادرة تجمع خادم الحرمين وولي العهد أثناء حفل تخرج سموه 
Time منذ ساعة Views 1958
خالد البدر : كان هناك مفاوضات هلالية لعمر السومة عن طريق لاعب كويتي
خالد البدر : كان هناك مفاوضات هلالية لعمر السومة عن طريق لاعب كويتي
Time منذ ساعة Views 343