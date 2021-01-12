النصر يدخل على خط الهلال ويغري سلمان الفرج بعرض خيالي 

طلال الغامدي (صدى):
كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل مفاوضات الهلال مع اللاعب سلمان الفرج.
وتضمنت التفاصيل ما يلي: العرض الأول ٨ مليون في السنة تم رفضه، بينما العرض الثاني بلغ ٩ مليون تم رفضه، كما أن العرض الثالث تم رفعه إلى ١٠ مليون و٢٠٠ ألف في السنة ولم يرد اللاعب حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن النصر دخل على الخط وقدم له عرض بلغ ١٢ مليون و٤٠٠ ألف في السنة، وفقا لبرنامج الحصاد الرياضي.
وكان حسن الناقور، عضو شرف نادي الهلال، تحدث عن تطورات ملف تجديد عقد سلمان الفرج مع نادي الهلال.
وقال " الناقور ":" سلمان الفرج ابن الهلال تدرج من الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول ليثبت إمكانياته وجدارته لقيادة الفريق وجمهور الهلال الوفي والمحب لسلمان يعرف أنه أحد أهم عوامل الثلاثية وتحقيق البطوله الآسيوية والعامود الفقري للفريق ولم ولن يساوم على تجديد عقده وأن الموضوع مسألة وقت ".