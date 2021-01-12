طريقة تعيين كلمة سر على رسائل تطبيق Signal

وكالات (صدى):
يبحث الكثير من الأشخاص إلى إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى Signal، وذلك لحماية رسائلهم عبر كلمة سر في التطبيق نفسه.
ويمكن تعيين كلمة سر عم طريق فتح تطبيق Signal على الهاتف الذكي سواء بنظام التشغيل iOS أو الأندرويد، بعد ذلك، الضغط على صورة ملف شخصي في الزاوية العلوية اليسرى، إذا لم يتم تحميل صورة مخصصة، فستجد الأحرف الأولى من اسم المستخدم، ثم الضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك في الزاوية العلوية اليسرى، وتحديد خيار الخصوصية Privacy من القائمة الكاملة، ثم اختر إعداد قفل الشاشة Screen Lock.
وبمجرد تمكين الميزة، يمكن تخصيص ضبط توقيت قفل الشاشة، ويتيح هذا الإعداد ضبط الوقت الذي يستغرقه تطبيق Signal في قفل نفسه ثم طلب كلمة السر لإلغاء القفل، ويمكنك القيام بذلك من خلال تحديد ضبط توقيت قفل الشاشة Screen Lock Timeout> ومن النافذة المنبثقة حدد أحد الخيارات المتاحة بين دقيقة واحدة و 30 دقيقة أو على الفور، ويمكن الآن الخروج من قائمة إعدادات تطبيق Signal ومن التطبيق نفسه، وسيتم إغلاقه بعد فترة المهلة التي اخترتها في الخطوات السابقة.
وفي المرة التالية التي تريد فيها إرسال رسالة نصية في Signal، ستحتاج إلى إلغاء قفل التطبيق باستخدام كلمة مرور هاتفك ثم كلمة أمان التطبيق.