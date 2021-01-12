الأعداد السابقة للصحيفة

طريقة تعيين كلمة سر على رسائل تطبيق Signal

Time منذ 56 دقيقة
Views 1507
Comment 3
طريقة تعيين كلمة سر على رسائل تطبيق Signal

وكالات (صدى):
يبحث الكثير من الأشخاص إلى إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى Signal، وذلك لحماية رسائلهم عبر كلمة سر في التطبيق نفسه.

ويمكن تعيين كلمة سر عم طريق فتح تطبيق Signal على الهاتف الذكي سواء بنظام التشغيل iOS أو الأندرويد، بعد ذلك، الضغط على صورة ملف شخصي في الزاوية العلوية اليسرى، إذا لم يتم تحميل صورة مخصصة، فستجد الأحرف الأولى من اسم المستخدم، ثم الضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك في الزاوية العلوية اليسرى، وتحديد خيار الخصوصية Privacy من القائمة الكاملة، ثم اختر إعداد قفل الشاشة Screen Lock.

وبمجرد تمكين الميزة، يمكن تخصيص ضبط توقيت قفل الشاشة، ويتيح هذا الإعداد ضبط الوقت الذي يستغرقه تطبيق Signal في قفل نفسه ثم طلب كلمة السر لإلغاء القفل، ويمكنك القيام بذلك من خلال تحديد ضبط توقيت قفل الشاشة Screen Lock Timeout> ومن النافذة المنبثقة حدد أحد الخيارات المتاحة بين دقيقة واحدة و 30 دقيقة أو على الفور، ويمكن الآن الخروج من قائمة إعدادات تطبيق Signal ومن التطبيق نفسه، وسيتم إغلاقه بعد فترة المهلة التي اخترتها في الخطوات السابقة.

وفي المرة التالية التي تريد فيها إرسال رسالة نصية في Signal، ستحتاج إلى إلغاء قفل التطبيق باستخدام كلمة مرور هاتفك ثم كلمة أمان التطبيق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

إبن سمومة
الحمد لله على سلامتهم، نسأل الله لهم الشفاء والعافية،، الله يستر على المسلمين،وعلى أرواحهم وممتلكاتهم..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب ابشروا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب ابشروا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب ابشروا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب ابشروا

أخر الأخبار

وليد باخشوين : ارسلت الخطاب الذي يدل على براءتي للجنة الانضباط وهذا كان ردهم
وليد باخشوين : ارسلت الخطاب الذي يدل على براءتي للجنة الانضباط وهذا كان ردهم
Time منذ 13 ثانية Views 74
رئيس النادي الأهلي : لا أعلم ماذا يقصد طارق كيال بتغريدته
رئيس النادي الأهلي : لا أعلم ماذا يقصد طارق كيال بتغريدته
Time منذ 3 دقائق Views 128
التشهير بمحطة تغش الوقود في الأحساء
التشهير بمحطة تغش الوقود في الأحساء
Time منذ 21 دقيقة Views 1386
3 ملايين ريال مكافأة للاتحاد لتأهله إلى نهائي البطولة العربية
3 ملايين ريال مكافأة للاتحاد لتأهله إلى نهائي البطولة العربية
Time منذ 34 دقيقة Views 1241
" سخان " يقتل عروسين في ثالث أيام زواجهما
" سخان " يقتل عروسين في ثالث أيام زواجهما
Time منذ 39 دقيقة Views 389
النصر يدخل على خط الهلال ويغري سلمان الفرج بعرض خيالي 
النصر يدخل على خط الهلال ويغري سلمان الفرج بعرض خيالي 
Time منذ 52 دقيقة Views 2319
طريقة تعيين كلمة سر على رسائل تطبيق Signal
طريقة تعيين كلمة سر على رسائل تطبيق Signal
Time منذ 56 دقيقة Views 1507
أبرز المعلومات عن المتهم بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي
أبرز المعلومات عن المتهم بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي
Time منذ 58 دقيقة Views 1730
صورة نادرة تجمع خادم الحرمين وولي العهد أثناء حفل تخرج سموه 
صورة نادرة تجمع خادم الحرمين وولي العهد أثناء حفل تخرج سموه 
Time منذ ساعة Views 1958
خالد البدر : كان هناك مفاوضات هلالية لعمر السومة عن طريق لاعب كويتي
خالد البدر : كان هناك مفاوضات هلالية لعمر السومة عن طريق لاعب كويتي
Time منذ ساعة Views 343