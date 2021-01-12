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مفاجأة للموظفين: تعويض العامل بأجر شهر عن كل سنة 

Time منذ 10 دقائق
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مفاجأة للموظفين: تعويض العامل بأجر شهر عن كل سنة 

الرياض (صدى):
ينتظر الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص الإعلان عن تعديلات نظام العمل، وسط حالة من الشغف لمعرفة تفاصيل التعديلات.

 

وشملت تعديلات نظام العمل، تعويض العامل بأجر شهر عن كل سنة، بدلًا من أجر 15 يومًا عن كل عام، وفقا للتعويض الوارد في المادة 77 من نظام العمل للعقود الغير محددة.

وكانت تعديلات نظام العمل، تضمنت رفع أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، بالإضافة إلى أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين إذا كان العامل يعمل 8 ساعات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريقي والخليج كله طريقي تبارك يا خليجنا تبارك تبارك تبارك بعز وهناء تبارك تبارك مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا مصيرنا واحد وشعبنا واحد الله اكبر يا خليج ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريجي تبارك خليجنا تبارك بعز وهنا..
واضح*** وصريح***
مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريقي والخليج كله طريقي تبارك يا خليجنا تبارك تبارك تبارك بعز وهناء تبارك تبارك مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا مصيرنا واحد وشعبنا واحد الله اكبر يا خليج ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريجي تبارك خليجنا تبارك بعز وهنا..
ابوطلال
قال حمدلله على نعمة حمدالله قال هههههههههههههههههههههههههه
¥ ولد نجد ¥
هههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته وعظم الله اجرمن فقده ،انا لله وانا اليه راجعون.

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