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شاهد.. طفل يقطع جولة أمير الحدود الشمالية خلال تفقد سوق ‎رفحاء بطريقة طريفة  

Time منذ 21 دقيقة
Views 1702
شاهد.. طفل يقطع جولة أمير الحدود الشمالية خلال تفقد سوق ‎رفحاء بطريقة طريفة  

رفحاء (صدى):
رصد مقطع فيديو، طفل صغير يقطع جولة أمير منطقة الحدود الشمالية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أثناء تفقد سموه سوق رفحاء.

وأوصى أمير الحدود الشمالية، والد الطفل، بمراعاة إجراءات السلامة للحفاظ على سلامة أولاده من خلال وضعهم في المقاعد المخصصة لهم في السيارة وارتداء الكمامات.

 

وقال أمير الحدود الشمالية لوالد الطفل:" عيالكم عيالنا "، فيما ودع الطفل الصغير أمير الحدود الشمالية، قائلا:" مع السلامة باي "، مما دفع أمير الحدود الشمالية للرد عليه بالمثل:" مع السلامة باي باي ".

 

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، تفقد أحياء محافظة رفحاء، شملت أحياء" النموذجية، العمال، الخالدية ", اطلع خلالها على بعض المشاريع الجاري تنفيذها، والملاحظات التي اطلع عليها في زيارته التفقدية السابقة لحي الروضة.

ووجه سموه بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي, وضرورة تحقيق منهج القيادة الواضح نحو تقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما مع ما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من القيادة الرشيدة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريقي والخليج كله طريقي تبارك يا خليجنا تبارك تبارك تبارك بعز وهناء تبارك تبارك مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا مصيرنا واحد وشعبنا واحد الله اكبر يا خليج ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريجي تبارك خليجنا تبارك بعز وهنا..
واضح*** وصريح***
مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريقي والخليج كله طريقي تبارك يا خليجنا تبارك تبارك تبارك بعز وهناء تبارك تبارك مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا مصيرنا واحد وشعبنا واحد الله اكبر يا خليج ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريجي تبارك خليجنا تبارك بعز وهنا..
ابوطلال
قال حمدلله على نعمة حمدالله قال هههههههههههههههههههههههههه
¥ ولد نجد ¥
هههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته وعظم الله اجرمن فقده ،انا لله وانا اليه راجعون.

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