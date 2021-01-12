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شاهد.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي

Time منذ ساعة
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شاهد.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي

الرياض (صدى):
وصل التوأم الطفيلي اليمني برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، اليوم الثلاثاء، قادمين من مدينة المكلا بحضرموت، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونُقل الطفلان إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية فصلهما، حيث قدم والدا التوأمين أحمد سعيد وفاطمة سالم شكرهما وامتنانهما لقيادة المملكة ولسفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويعكس وصول التوأمين لإجراء عملية الفصل الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول المنكوبة والمحتاجة لمد يد العون والمساعدة في مثل هذه الحالات، حيث تُعد هذه الحالة رقم 108 من 21 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريقي والخليج كله طريقي تبارك يا خليجنا تبارك تبارك تبارك بعز وهناء تبارك تبارك مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا مصيرنا واحد وشعبنا واحد الله اكبر يا خليج ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريجي تبارك خليجنا تبارك بعز وهنا..
واضح*** وصريح***
مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريقي والخليج كله طريقي تبارك يا خليجنا تبارك تبارك تبارك بعز وهناء تبارك تبارك مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا مصيرنا واحد وشعبنا واحد الله اكبر يا خليج ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريجي تبارك خليجنا تبارك بعز وهنا..
ابوطلال
قال حمدلله على نعمة حمدالله قال هههههههههههههههههههههههههه
¥ ولد نجد ¥
هههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته وعظم الله اجرمن فقده ،انا لله وانا اليه راجعون.

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