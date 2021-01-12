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حساب المواطن يحسم موقف مواطنة من الدعم بعد زواجها 

Time منذ 32 دقيقة
Views 1493
حساب المواطن يحسم موقف مواطنة من الدعم بعد زواجها 

عادل الحربي (صدى):
رد حساب المواطن على استفسار مواطنة كانت تحصل على دعم البرنامج، ولكنها تزوجت وتريد معرفة موقفها الآن.

وأضاف حساب المواطن:" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية لديك " غير مؤهل "، ولابد من إضافتك كتابع لدى رب الأسرة " الزوج "؛ حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته واستحقاقه ".

وكان برنامج حساب المواطن أقر عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريقي والخليج كله طريقي تبارك يا خليجنا تبارك تبارك تبارك بعز وهناء تبارك تبارك مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا مصيرنا واحد وشعبنا واحد الله اكبر يا خليج ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريجي تبارك خليجنا تبارك بعز وهنا..
واضح*** وصريح***
مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريقي والخليج كله طريقي تبارك يا خليجنا تبارك تبارك تبارك بعز وهناء تبارك تبارك مصيرنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش .. فاليعيش الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا الله وأكبر يا خليج ٍ ضمنا مصيرنا واحد وشعبنا واحد الله اكبر يا خليج ضمنا انا الخليجي انا الخليجي وافتخر اني خليجي انا الخليجي انا الخليجي والخليج كله طريجي تبارك خليجنا تبارك بعز وهنا..
ابوطلال
قال حمدلله على نعمة حمدالله قال هههههههههههههههههههههههههه
¥ ولد نجد ¥
هههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته وعظم الله اجرمن فقده ،انا لله وانا اليه راجعون.

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