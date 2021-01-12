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بالفيديو.. مواطن يوجه رسالة لولي العهد بشأن ما حصل أثناء تلقيه لقاح كورونا 

Time منذ 40 دقيقة
Views 2426
بالفيديو.. مواطن يوجه رسالة لولي العهد بشأن ما حصل أثناء تلقيه لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أبدى مواطن سعادته بعد تلقيه لقاح كورونا، قائلا:" أخذت لقاح كورونا بكل سهولة ويسر، ولا يوجد أي زحمة ".

ووجه المواطن، خلال لقائه عبر قناة " الإخبارية "، رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - بعد تلقيه لقاح كورونا:" الله يعز خادم الحرمين وولي العهد بسبب الخدمات المقدمة للمواطنين خلال تلقي اللقاح، رأيت أشياء فاقت الوصف ".

وأشاد المواطن، بالترتيب والنظام في مركز اللقاحات، مضيفا:" ربنا يدمها نعمة على المملكة، هناك دول أخرى يتمنون هذا الشئ ".

وتابع:" يوجد اهتمام كبير بالمواطنين في مركز اللقاحات "، موجها رسالة للمواطنين:" سجلوا  في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح ".

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أحدث التعليقات

عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
مو شغلك يا طاقية. مسوي حريص على العالمي.
abdul
الله يعز الخطوط القطرية ويحفظها من كل سوء والمتربصين بها . آمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جماااا ل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بس الف سنه قليل زيدوه الله ياخذ عقولكم
يوسف العسيس
من وجهة نظري خليك مع المثل الشعبي اللي يقول . امش عدل يحتار فيك عدوك . اي شي فيه شبه او شك ابعد عنه خليك دائما في النور

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