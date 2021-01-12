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رسمياً.. السومة أهلاوي حتى 2024 

Time منذ 49 دقيقة
Views 1799
رسمياً.. السومة أهلاوي حتى 2024 

طلال الغامدي (صدى):
أعلن النادي الأهلي، عن تجديد عقد اللاعب السوري عمر السومة حتى 2024.

وتفصيلا، أنهت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع وكيل عمر السومة على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، خاصة بعد الموافقة على الشروط التي تم رفضها مسبقا.

 

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن السومة سيتقاضى مبلغ 30 مليون ريال، من الأهلي، خلال السنوات الثلاثة القادمة، أي 10 ملايين في العام الواحد.

 

وكان السومة البالغ من العمر 31 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، في يناير الحالي، بعد أن انضم إلى الأهلي، في صيف 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي.

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أحدث التعليقات

عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
مو شغلك يا طاقية. مسوي حريص على العالمي.
abdul
الله يعز الخطوط القطرية ويحفظها من كل سوء والمتربصين بها . آمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جماااا ل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بس الف سنه قليل زيدوه الله ياخذ عقولكم
يوسف العسيس
من وجهة نظري خليك مع المثل الشعبي اللي يقول . امش عدل يحتار فيك عدوك . اي شي فيه شبه او شك ابعد عنه خليك دائما في النور

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