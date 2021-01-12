رسمياً.. السومة أهلاوي حتى 2024 

طلال الغامدي (صدى):
أعلن النادي الأهلي، عن تجديد عقد اللاعب السوري عمر السومة حتى 2024.
وتفصيلا، أنهت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع وكيل عمر السومة على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، خاصة بعد الموافقة على الشروط التي تم رفضها مسبقا.
ووفقا للمعلومات الواردة، فإن السومة سيتقاضى مبلغ 30 مليون ريال، من الأهلي، خلال السنوات الثلاثة القادمة، أي 10 ملايين في العام الواحد.
وكان السومة البالغ من العمر 31 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، في يناير الحالي، بعد أن انضم إلى الأهلي، في صيف 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي.