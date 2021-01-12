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بالفيديو.. مبتعث يتحدث عن تجربته في الابتعاث بأمريكا وكيف ساندته المملكة

Time منذ ساعة
Views 1527
بالفيديو.. مبتعث يتحدث عن تجربته في الابتعاث بأمريكا وكيف ساندته المملكة

عادل الحربي (صدى):
تحدث المبتعث عبدالرحمن سعد الأحمدي عن تجربته في الابتعاث بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الأحمدي أن المملكة ورجالها يدعمونه ويساندونه طوال الوقت ، مبينا أن أول وصوله لأمريكا استقبله موظف الملحقية وقام بتوصيله إلى الفندق ، وبعدها فتح ملف وانضم للبعثة بعد أشهر بسيطة.

وتابع: "وطني يكافئني عند حصولي على درجات عالية في الاختبارات، واتلقى إنذار عند الحصول على درجات منخفضة".

وأضاف المبتعث أن المملكة وفرت له تأمين صحي وفي الأعاصير تتواصل معهم باستمرار ويوفروا لهم معيشة يومية

واختتم حديثه قائلا: "الوطن لا نوفيه حقه ونجازيه بالوفاء والحب ورد الجميل في مساعدة الوطن ".

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أحدث التعليقات

عالمي من ٢٠ سنة وبدون سكوبار
مو شغلك يا طاقية. مسوي حريص على العالمي.
abdul
الله يعز الخطوط القطرية ويحفظها من كل سوء والمتربصين بها . آمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جماااا ل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بس الف سنه قليل زيدوه الله ياخذ عقولكم
يوسف العسيس
من وجهة نظري خليك مع المثل الشعبي اللي يقول . امش عدل يحتار فيك عدوك . اي شي فيه شبه او شك ابعد عنه خليك دائما في النور

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