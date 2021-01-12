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أمريكا: مقتل الرجل الثاني في القاعدة و7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن " المغربي " 

Time منذ 39 دقيقة
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أمريكا: مقتل الرجل الثاني في القاعدة و7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن " المغربي " 

واشنطن (صدى):
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن مقتل الرجل الثاني في " القاعدة "، محمد المصري، لافتا إلى أن التنظيم المصنف إرهابيا على المستوى الدولي ركز قيادته داخل طهران.

وأوضح " بومبيو "، أن المصري، المطلوب لقتله أمريكيين في تفجيرات إفريقيا عام 1998، قتل في 7 أغسطس 2020 دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

ولفت "  بومبيو " إلى أن التنظيم أقام مركزا جديدا له وهو إيران، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك.

وأبان وزير الخارجية الأمريكي، أن " القاعدة " ركزت في الآونة الأخيرة قيادتها داخل طهران، مشيرا إلى أن نوابا عن زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، يتواجدون هناك حاليا، موضحا  أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 2 من قادة " القاعدة " المتمركزين في إيران، و3 من قادة كتائب التنظيم الكردية.

 

وتابع أن واشنطن تعلن عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل تزويدها بمعلومات تسهم في تحديد موقع وجود القيادي في التنظيم، المعروف بلقب عبد الرحمن المغربي، الذي قال إنه حاليا في إيران.

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
تحديث : المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني 😎 يرفض طلب حمدالله السفر للمغرب ..... النظام يمشي على الجميع عن الجنرال أبو عمر 😎✋
ابو فهد
خلوكم بمشاكل مطرود اسياء مباشرا 😄
ابو فهد
وانت وام وليد يامطرودين اسياء على الهواء مباشرا وش محرقة رزكم يعني علشانه جلد فيكم جلد وخلا صباحكم بالمحافل والمجالس حاكم بمشاكل فربقكم 😀
شارع سعد نوار البقمي
لايوجد كلهم في الحال واحد
لا يهمونك انا مجنونك
يوم مد الخمسيىييييييين مافصل لين الشكمان قال طييييييييط

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