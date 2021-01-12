الأعداد السابقة للصحيفة

التفاصيل الكاملة عن اسم أول " ولي عهد " في تاريخ سلطنة عمان ونظام الحكم 

Time منذ 49 دقيقة
Views 1908
التفاصيل الكاملة عن اسم أول " ولي عهد " في تاريخ سلطنة عمان ونظام الحكم 

مسقط (صدى):
سلطت وسائل إعلام عمانية، اليوم الثلاثاء، الأضواء  على تفاصيل النظام الأساسي للدولة الجديد، وجاء ذلك بعد صدور مرسوم من السلطان هيثم بن طارق بشأن آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد.

 

ووفقا لوسائل الإعلام فإن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفي إخوة.

 

وبات ذي يزن بن هيثم بن طارق، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان؛ وليًا للعهد في سلطنة عمان بموجب تعديلات دستورية أقرها سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

 

وتضمنت التعديلات:" إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة ".

 

وأبانت التعديلات:" إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة، ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلمًا، عاقلًا، وابنًا شرعيًا لأبوين عمانيين مسلمين ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
تحديث : المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني 😎 يرفض طلب حمدالله السفر للمغرب ..... النظام يمشي على الجميع عن الجنرال أبو عمر 😎✋
ابو فهد
خلوكم بمشاكل مطرود اسياء مباشرا 😄
ابو فهد
وانت وام وليد يامطرودين اسياء على الهواء مباشرا وش محرقة رزكم يعني علشانه جلد فيكم جلد وخلا صباحكم بالمحافل والمجالس حاكم بمشاكل فربقكم 😀
شارع سعد نوار البقمي
لايوجد كلهم في الحال واحد
لا يهمونك انا مجنونك
يوم مد الخمسيىييييييين مافصل لين الشكمان قال طييييييييط

أخر الأخبار

تعليق وزير الرياضة على إقامة رالي   2030 بسيارات تستخدم الطاقة البديلة " فيديو " 
تعليق وزير الرياضة على إقامة رالي   2030 بسيارات تستخدم الطاقة البديلة " فيديو " 
Time منذ 3 دقائق Views 1071
حفل زفاف في جازان يتحول إلى مأتم بسبب ما حدث لطفل من أسرة العروس
حفل زفاف في جازان يتحول إلى مأتم بسبب ما حدث لطفل من أسرة العروس
Time منذ 16 دقيقة Views 1792
النيابة العامة توضح عقوبة تداول منتجات الأعلاف الضارة بالصحة
النيابة العامة توضح عقوبة تداول منتجات الأعلاف الضارة بالصحة
Time منذ 17 دقيقة Views 1225
هذي اللى تبغى الزواج
هذي اللى تبغى الزواج
Time منذ 26 دقيقة Views 426
محاولة فاشلة للإفتراس
محاولة فاشلة للإفتراس
Time منذ 27 دقيقة Views 327
قطة تحاول الانتحار !
قطة تحاول الانتحار !
Time منذ 27 دقيقة Views 229
انفجارات عنيفة تهز مواقع الحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور
انفجارات عنيفة تهز مواقع الحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور
Time منذ 37 دقيقة Views 1488
أمريكا: مقتل الرجل الثاني في القاعدة و7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن " المغربي " 
أمريكا: مقتل الرجل الثاني في القاعدة و7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن " المغربي " 
Time منذ 39 دقيقة Views 1528
التفاصيل الكاملة عن اسم أول " ولي عهد " في تاريخ سلطنة عمان ونظام الحكم 
التفاصيل الكاملة عن اسم أول " ولي عهد " في تاريخ سلطنة عمان ونظام الحكم 
Time منذ 49 دقيقة Views 1908
عمار النجار ينضم إلى الشباب 
عمار النجار ينضم إلى الشباب 
Time منذ 56 دقيقة Views 1640