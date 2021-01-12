التفاصيل الكاملة عن اسم أول " ولي عهد " في تاريخ سلطنة عمان ونظام الحكم 

مسقط (صدى):
سلطت وسائل إعلام عمانية، اليوم الثلاثاء، الأضواء على تفاصيل النظام الأساسي للدولة الجديد، وجاء ذلك بعد صدور مرسوم من السلطان هيثم بن طارق بشأن آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد.
ووفقا لوسائل الإعلام فإن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفي إخوة.
وبات ذي يزن بن هيثم بن طارق، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان؛ وليًا للعهد في سلطنة عمان بموجب تعديلات دستورية أقرها سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
وتضمنت التعديلات:" إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة ".
وأبانت التعديلات:" إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة، ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلمًا، عاقلًا، وابنًا شرعيًا لأبوين عمانيين مسلمين ".