انفجارات عنيفة تهز مواقع الحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور

طهران (صدى):
شهدت منطقة البوكمال الواقعة بريف دير الزور الشرقي، اليوم انفجارات عنيفة وذلك إثر تنفيذ مقاتلات حربية لأربع غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقار ومواقع للحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية. كما لم يذكر المرصد شيئا بشأن هوية الطائرات، فيما أشارت معلومات سابقة، إلى أن ثمانية انفجارات عنيفة دوت جنوب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، أمس، تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة.