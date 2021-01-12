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انفجارات عنيفة تهز مواقع الحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور

Time منذ 36 دقيقة
Views 1488
انفجارات عنيفة تهز مواقع الحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور

طهران (صدى):
شهدت منطقة البوكمال الواقعة بريف دير الزور الشرقي، اليوم انفجارات عنيفة وذلك إثر تنفيذ مقاتلات حربية لأربع غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقار ومواقع للحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية. كما لم يذكر المرصد شيئا بشأن هوية الطائرات، فيما أشارت معلومات سابقة، إلى أن ثمانية انفجارات عنيفة دوت جنوب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، أمس، تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة.

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
تحديث : المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني 😎 يرفض طلب حمدالله السفر للمغرب ..... النظام يمشي على الجميع عن الجنرال أبو عمر 😎✋
ابو فهد
خلوكم بمشاكل مطرود اسياء مباشرا 😄
ابو فهد
وانت وام وليد يامطرودين اسياء على الهواء مباشرا وش محرقة رزكم يعني علشانه جلد فيكم جلد وخلا صباحكم بالمحافل والمجالس حاكم بمشاكل فربقكم 😀
شارع سعد نوار البقمي
لايوجد كلهم في الحال واحد
لا يهمونك انا مجنونك
يوم مد الخمسيىييييييين مافصل لين الشكمان قال طييييييييط

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