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بالفيديو.. " الحيزان " يتحدث عن معلومات حساسة طلبها " واتساب " من المستخدمين

Time منذ ساعة
Views 1785
بالفيديو.. " الحيزان " يتحدث عن معلومات حساسة طلبها " واتساب " من المستخدمين

عادل الحربي (صدى):
قال المختص في الإعلام والاتصال، الدكتور محمد الحيزان، إن تغيير سياسة الخصوصية في ‎واتساب لاستخدام المعلومات في الإعلانات ومعرفة كل التفاصيل عن العملاء.

 

وأضاف " الحيزان " خلال حواره ببرنامج " عين الخامسة " المذاع عبر قناة الإخبارية:" واتساب يطلب  موافقة من مستخدميه على استخدام معلومات خصوصية بشكل مباشر وهذا أمر مفاجئ بطلب معلومات دقيقة عن الهاتف ".

وأوضح " الحيزان ":" الكثير من المستخدمين خافت من المعلومات التي طلبها واتساب "، مضيفا:" المعلومات التي تدخل الواتساب هي في الواقع تعتبر عملة صعبة في الوصول إلى الناس ومعرفتهم ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
تحديث : المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني 😎 يرفض طلب حمدالله السفر للمغرب ..... النظام يمشي على الجميع عن الجنرال أبو عمر 😎✋
ابو فهد
خلوكم بمشاكل مطرود اسياء مباشرا 😄
ابو فهد
وانت وام وليد يامطرودين اسياء على الهواء مباشرا وش محرقة رزكم يعني علشانه جلد فيكم جلد وخلا صباحكم بالمحافل والمجالس حاكم بمشاكل فربقكم 😀
شارع سعد نوار البقمي
لايوجد كلهم في الحال واحد
لا يهمونك انا مجنونك
يوم مد الخمسيىييييييين مافصل لين الشكمان قال طييييييييط

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