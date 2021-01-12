بالفيديو.. " الحيزان " يتحدث عن معلومات حساسة طلبها " واتساب " من المستخدمين

عادل الحربي (صدى):
قال المختص في الإعلام والاتصال، الدكتور محمد الحيزان، إن تغيير سياسة الخصوصية في واتساب لاستخدام المعلومات في الإعلانات ومعرفة كل التفاصيل عن العملاء.
وأضاف " الحيزان " خلال حواره ببرنامج " عين الخامسة " المذاع عبر قناة الإخبارية:" واتساب يطلب موافقة من مستخدميه على استخدام معلومات خصوصية بشكل مباشر وهذا أمر مفاجئ بطلب معلومات دقيقة عن الهاتف ".
وأوضح " الحيزان ":" الكثير من المستخدمين خافت من المعلومات التي طلبها واتساب "، مضيفا:" المعلومات التي تدخل الواتساب هي في الواقع تعتبر عملة صعبة في الوصول إلى الناس ومعرفتهم ".