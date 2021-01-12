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فهد الروقي يفتح النار على حمدالله بعد عودته للمغرب ويكشف المستور في النصر 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1621
فهد الروقي يفتح النار على حمدالله بعد عودته للمغرب ويكشف المستور في النصر 

طلال الغامدي (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي، فهد الروقي، المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، بعد عودته إلى المغرب.

وقال " الروقي ":" النقد صنوان النجاح، ولم يجرؤ الإعلام الأصفر على نقد تمرد حمدالله "، مضيفا:" حمدالله يرى نفسه فوق الكيان ".

وأضاف " الروقي ":" حمدالله يسافر لبلاده بعذر العلاج ولمدة طويلة، لا أحد يستطيع منعه ".

 

وكان حمدالله غادر إلى بلاده، لعلاج إصابته في العضلة الضامة، حيث أن  مدة سفر حمدالله ستتراوح بين 10 إلى 15 يوما، ثم يعود بعدها إلى الرياض، للانتظام في المران.

وتعد هذه الإصابة الثانية لحمدالله، حيث كان قد أصيب أيضًا خلال مواجهة برسبوليس الإيراني بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وغاب وقتها عن المباريات الأولى بالموسم.

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أحدث التعليقات

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وتحول الهلال لتجميع الأصدقاء والأحباب مادام إنهم متشتتين (( لم الشمل )) علشان يستأنسو والنادي مخلي الدرعى تــرعى ...!!!
وافي
هل السعودي المنتف يقدر يصل الي؟
وافي
الا كل شي ماخلا الله باطلا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. اعقب ياالخسيس الخبيث .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذه القضيه يبغالها رد وابدال ...........؟؟ .. المفروض تمصعون رقبتها وااالي ..

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