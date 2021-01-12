فهد الروقي يفتح النار على حمدالله بعد عودته للمغرب ويكشف المستور في النصر 

طلال الغامدي (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي، فهد الروقي، المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، بعد عودته إلى المغرب.
وقال " الروقي ":" النقد صنوان النجاح، ولم يجرؤ الإعلام الأصفر على نقد تمرد حمدالله "، مضيفا:" حمدالله يرى نفسه فوق الكيان ".
وأضاف " الروقي ":" حمدالله يسافر لبلاده بعذر العلاج ولمدة طويلة، لا أحد يستطيع منعه ".
وكان حمدالله غادر إلى بلاده، لعلاج إصابته في العضلة الضامة، حيث أن مدة سفر حمدالله ستتراوح بين 10 إلى 15 يوما، ثم يعود بعدها إلى الرياض، للانتظام في المران.
وتعد هذه الإصابة الثانية لحمدالله، حيث كان قد أصيب أيضًا خلال مواجهة برسبوليس الإيراني بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وغاب وقتها عن المباريات الأولى بالموسم.