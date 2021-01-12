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الخطوط القطرية تُفاجئ المسافرين إلى المملكة بأمرٍ هام 

Time منذ ساعة
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الخطوط القطرية تُفاجئ المسافرين إلى المملكة بأمرٍ هام 

ماجد القزيز (صدى):
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، مواعيد انطلاق رحلاتها الدولية بين مدينة الدوحة، ومدن الرياض، جدة، الدمام في المملكة على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل بشكلٍ حصري بواسطة طائراتها بوينغ 300-777، وبوينغ-8-787، وإيرباص 1000-A350.

وأوضحت أنه بدأ ظهر أمس الاثنين 11 يناير تسيير أول رحلة من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 13:45 على طائرة طراز إيرباص 1000-A350 وذلك بواقع رحلة واحدة يومياً بين الدوحة والرياض.

وأردفت أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ابتداءً من بعد غدٍ الخميس 14 يناير، بواقع 4 رحلات أسبوعياً. يلي ذلك استئناف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بدءاً من يوم السبت القادم 16 يناير بواقع رحلة واحدة يومياً.

 

ولفتت " الخطوط الجوية القطرية " إلى أن المسافرين من المملكة سيحظون بفرصة الاستمتاع بخيارات السفر الأفضل عبر أكبر شبكة وجهات في المنطقة، مع أكثر من 800 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 110 وجهات عالمية، وذلك أكثر مما توفره أي شركة طيران أخرى في الشرق الأوسط.

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أحدث التعليقات

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وتحول الهلال لتجميع الأصدقاء والأحباب مادام إنهم متشتتين (( لم الشمل )) علشان يستأنسو والنادي مخلي الدرعى تــرعى ...!!!
وافي
هل السعودي المنتف يقدر يصل الي؟
وافي
الا كل شي ماخلا الله باطلا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. اعقب ياالخسيس الخبيث .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذه القضيه يبغالها رد وابدال ...........؟؟ .. المفروض تمصعون رقبتها وااالي ..

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