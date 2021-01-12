"الشفا" في أجمل صورها

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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام موصول للأخت نجاة محمد ..
ابو محمد 😎 ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. .. لسى مابعد حاولت .. ولكن سأكتب مايستجد ، ان شاء الله ..
بكرا يجيك الدور
ياملحها بس
ابو محمد 😎 ✍️
مالت ثم انجضعت عليكم جميع ..
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