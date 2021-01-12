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شاهد.. رد قوي من متحدث الصحة على المشككين في فاعلية لقاح ‎كورونا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. رد قوي من متحدث الصحة على المشككين في فاعلية لقاح ‎كورونا 

الرياض (صدى):
رد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على المشككين في فاعلية لقاح ‎كورونا، قائلا:" سنراكم غدًا في صفوف الانتظار لأخذ اللقاح ".

وأضاف " العبدالعالي " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" الشائعات حول مأمونية لقاح كورونا غير صحيحة ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 151 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,857 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6300 حالة وفاة.

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وتحول الهلال لتجميع الأصدقاء والأحباب مادام إنهم متشتتين (( لم الشمل )) علشان يستأنسو والنادي مخلي الدرعى تــرعى ...!!!
وافي
هل السعودي المنتف يقدر يصل الي؟
وافي
الا كل شي ماخلا الله باطلا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. اعقب ياالخسيس الخبيث .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذه القضيه يبغالها رد وابدال ...........؟؟ .. المفروض تمصعون رقبتها وااالي ..

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