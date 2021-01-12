الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1823
Comment 1
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات 

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات.

وأضاف " الخثلان " خلال حواره في برنامج " الجواب الكافي ":" لا بأس بذلك لأن هذا ليس من قبيل التهديد بالنار وإنما قتل هذه الحشرات المؤذية بالصعق الكهربائي ".

وكان الخثلان، كشف عن حكم هجر الزوج لزوجته عدة سنوات؛ بسبب سوء سلوكها، قائلا إنه لا يجوز هجر الزوجة بتلك الطريقة؛ كونها أصبحت معلقة ليست بالمتزوجة التي تنال حقوقها ولا بالمطلقة.

ولفت إلى أن هجر الزوجة عدة سنوات يعتبر نوعاً من الظلم لها، مقدماً نصيحة للزوج بمعالجة وضع زوجته إذا كان عندها نشوز عبر عدة مراحل تنتهي بالتدخل من خلال أهله وأهلها، ومن ثم قد يكون الحل في الطلاق في حال عدم جدوى المحاولات الأخرى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام موصول للأخت نجاة محمد ..
ابو محمد 😎 ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. .. لسى مابعد حاولت .. ولكن سأكتب مايستجد ، ان شاء الله ..
بكرا يجيك الدور
ياملحها بس
ابو محمد 😎 ✍️
مالت ثم انجضعت عليكم جميع ..

أخر الأخبار

شاهد.. رد قوي من متحدث الصحة على المشككين في فاعلية لقاح ‎كورونا 
شاهد.. رد قوي من متحدث الصحة على المشككين في فاعلية لقاح ‎كورونا 
Time منذ دقيقة Views 1058
حقيقة مفاوضات النصر الإماراتي مع هتان باهبري " فيديو "
حقيقة مفاوضات النصر الإماراتي مع هتان باهبري " فيديو "
Time منذ 12 دقيقة Views 1283
استقالة الحكومة الكويتية
استقالة الحكومة الكويتية
Time منذ 20 دقيقة Views 1610
فزعة أم لإبنتها في مضاربة
فزعة أم لإبنتها في مضاربة
Time منذ 25 دقيقة Views 274
لحظة وفاة سائق في حادث مروع
لحظة وفاة سائق في حادث مروع
Time منذ 26 دقيقة Views 289
ليته ارتاح مكانه
ليته ارتاح مكانه
Time منذ 27 دقيقة Views 254
"الشفا" في أجمل صورها
"الشفا" في أجمل صورها
Time منذ 31 دقيقة Views 321
توضيح "هام" بشأن الأنظمة والقوانين داخل نطاق مشروع البحر الأحمر
توضيح "هام" بشأن الأنظمة والقوانين داخل نطاق مشروع البحر الأحمر
Time منذ 36 دقيقة Views 1501
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات 
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات 
Time منذ 42 دقيقة Views 1823
نجران يتعاقد مع مهاجم الهلال
نجران يتعاقد مع مهاجم الهلال
Time منذ 49 دقيقة Views 1983