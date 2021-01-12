الأعداد السابقة للصحيفة

توضيح "هام" بشأن الأنظمة والقوانين داخل نطاق مشروع البحر الأحمر

Time منذ 36 دقيقة
Views 1501
توضيح "هام" بشأن الأنظمة والقوانين داخل نطاق مشروع البحر الأحمر

الرياض (صدى):
أوضح كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد درويش، عما إذا كانت الأنظمة والقوانين المطبقة داخل نطاق مشروع البحر الأحمر ستكون مختلفة عن المطبقة في المملكة.

وقال درويش أن منطقة مشروع البحر الأحمر ستكون منطقة اقتصادية خاصة، لذا سيكون لها أنظمتها ومعاييرها الخاصة والتي يتم حاليا دراستها مع الجهات العليا، وسيتم الإعلان عنها بعد الموافقة عليها، مبيناً أنها ستكون لها سياساتها المختلفة التي تسمح بنجاح الوجهة السياحية في المستقبل.

يذكر أن أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر قد انطلقت في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في فبراير من العام ذاته.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكلام موصول للأخت نجاة محمد ..
ابو محمد 😎 ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. .. لسى مابعد حاولت .. ولكن سأكتب مايستجد ، ان شاء الله ..
بكرا يجيك الدور
ياملحها بس
ابو محمد 😎 ✍️
مالت ثم انجضعت عليكم جميع ..

أخر الأخبار

شاهد.. رد قوي من متحدث الصحة على المشككين في فاعلية لقاح ‎كورونا 
شاهد.. رد قوي من متحدث الصحة على المشككين في فاعلية لقاح ‎كورونا 
Time منذ دقيقة Views 1050
حقيقة مفاوضات النصر الإماراتي مع هتان باهبري " فيديو "
حقيقة مفاوضات النصر الإماراتي مع هتان باهبري " فيديو "
Time منذ 12 دقيقة Views 1283
استقالة الحكومة الكويتية
استقالة الحكومة الكويتية
Time منذ 20 دقيقة Views 1608
فزعة أم لإبنتها في مضاربة
فزعة أم لإبنتها في مضاربة
Time منذ 25 دقيقة Views 274
لحظة وفاة سائق في حادث مروع
لحظة وفاة سائق في حادث مروع
Time منذ 26 دقيقة Views 289
ليته ارتاح مكانه
ليته ارتاح مكانه
Time منذ 26 دقيقة Views 254
"الشفا" في أجمل صورها
"الشفا" في أجمل صورها
Time منذ 31 دقيقة Views 321
توضيح "هام" بشأن الأنظمة والقوانين داخل نطاق مشروع البحر الأحمر
توضيح "هام" بشأن الأنظمة والقوانين داخل نطاق مشروع البحر الأحمر
Time منذ 36 دقيقة Views 1501
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات 
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات 
Time منذ 42 دقيقة Views 1818
نجران يتعاقد مع مهاجم الهلال
نجران يتعاقد مع مهاجم الهلال
Time منذ 49 دقيقة Views 1983