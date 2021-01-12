الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
"جراتسيانو بيلي" يتلقى عرض من أحد الأندية في المملكة
منذ 35 دقيقة
1536
نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن المهاجم الإيطالي جراتسيانو بيلي لديه عرض من أحد الأندية في المملكة.
الجدير بالذكر أن اللاعب دخل الفترة الحرة بعد انتهاء عقده مع نادي شاندونغ لونينغ الصيني ولم يجدده.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
فهد بن فايز الشهري
الله يستر عليها
ح ر ق
اللهم سلط غضبك وسخطك ولعنتك على بلاد الكفر والصليبيين أمريكا المحاربه لأوليائك المعاديه لدينك الداعم الرئيسي لليهود والبوذيين والهندوسيين والشيعه
ابن الجنوب
انشاءالله يوقع مع العالمي
علط
باقي اللي يساره ولابسه ابيض ماغطيتوا صدرها الله يهديكم
نصراوي سابق
نصيحة خزينة النصر فارغة والنادي مديون وعليه التزامات ماليه بعقود وقعها النصاب / رئيس النادي الذي يحاول الفرار والهروب من تلك الالتزامات ..
أخر الأخبار
بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تنتحل صفة رجال الأمن وتسطو على المنازل بالرياض
منذ 10 دقائق
1210
«الصحة»: تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 15 دقيقة
1295
تغير مسمى كأس السوبر السعودي إلى كأس بيرين
منذ 21 دقيقة
1463
"خالد النمر" يوضح أفضل أنواع التمارين لمرضى القلب
منذ 25 دقيقة
1250
بالصور.. رصد وضبط 2 شيول و5 شاحنات تجرف الأراضي وتنهل الرمال بالدمام
منذ 30 دقيقة
1404
"جراتسيانو بيلي" يتلقى عرض من أحد الأندية في المملكة
منذ 35 دقيقة
1536
بالفيديو.. ناقدة كويتية تكشف الخديعة الكبرى لعلاقة "هيفاء وهبي" بإبنتها
منذ 41 دقيقة
657
جراحة نادرة لرضيع عمره 9 أيام بولادة حفر الباطن
منذ 45 دقيقة
1270
بالفيديو.. شاب يثير الجدل بعد زواجه من شقيقتين توأمتين في آن واحد
منذ 50 دقيقة
772
صورة نادرة للحرم المكي قبل 40 سنة
منذ ساعة
1723