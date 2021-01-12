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‏قطر تستأنف مشاريع اقتصادية في القاهرة خلال الفترة المقبلة

Time منذ ساعة
Views 1615
‏قطر تستأنف مشاريع اقتصادية في القاهرة خلال الفترة المقبلة

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن قطر تستأنف مشاريع اقتصادية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، كما سيكون هناك اجتماعًا بين مسؤولين مصريين وقطريين خلال الأسابيع القادمة.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إن مصر رفعت رسميا الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي.

وأشار إلى أن القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضا شركات الطيران القطري باستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها.

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
الله يستر عليها
ح ر ق
اللهم سلط غضبك وسخطك ولعنتك على بلاد الكفر والصليبيين أمريكا المحاربه لأوليائك المعاديه لدينك الداعم الرئيسي لليهود والبوذيين والهندوسيين والشيعه
ابن الجنوب
انشاءالله يوقع مع العالمي
علط
باقي اللي يساره ولابسه ابيض ماغطيتوا صدرها الله يهديكم
نصراوي سابق
نصيحة خزينة النصر فارغة والنادي مديون وعليه التزامات ماليه بعقود وقعها النصاب / رئيس النادي الذي يحاول الفرار والهروب من تلك الالتزامات ..

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