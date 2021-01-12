وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن قطر تستأنف مشاريع اقتصادية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، كما سيكون هناك اجتماعًا بين مسؤولين مصريين وقطريين خلال الأسابيع القادمة.
ومن جانبه، أكد المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إن مصر رفعت رسميا الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي.
وأشار إلى أن القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضا شركات الطيران القطري باستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها.