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بالفيديو .. "أنا لوحة بدون لوحة " قصة "العم سالم" أشهر بائع شاي في جازان

Time منذ 31 دقيقة
Views 1669
بالفيديو .. "أنا لوحة بدون لوحة " قصة "العم سالم" أشهر بائع شاي في جازان

جازان (صدى):
لم يمنعه التقدم في العمر من الإستمرار في مهنته التي عشقها على مدار 70 عام وارتبط خلالها بوجدان المواطنين الذين اعتادوا على شرب الشاي من يديه .

إنه العم سالم " سالم أبو الشاهي " اليمني الذي يبيع الشاي في جازان جنوب المملكة منذ عشرات السنين .

وأكد العم سالم في لقاء معه أنه بدأ بيع الشاي في عمر 20 عام وكان يجتهد بجانبه في أعمال أخرى كمساعدة المواطنين القادمين في الأسواق على حمل أغراضهم مقابل هللة أو هللتين ، حتى عُرف واشتهر .

وأضاف أن الزبائن كانوا يطالبونه بوضع لوحة فيقول لهم انا لوحة بدون "لوحة سالم أبو الشاهي " حتى أصبح علماً وعلامة تميز جازان، وفقاً للعربية .

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
algernaas4
خبر سئ
السامر
الحمد لله وبس
السامر
يامن شرى له من حلاله عله
مواطن غيور على وطنه
الله يرحمهم ... الجوااااااااااااااال سبب الكثير من الحوادث

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