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"التقاعد" توضح طرق حساب المكافأة لغير المستحقين للمعاش

Time منذ 52 دقيقة
Views 1796
"التقاعد" توضح طرق حساب المكافأة لغير المستحقين للمعاش

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الثلاثاء طرق تسوية المكافأة التي تصرف لمرة واحدة إذا لم يكن مستحق للمعاش ، وانتهت خدمته للغرض التقاعد ، وذلك على النحو التالي :

1- إذا كانت الخدمة أقل من 10 سنوات يتم حساب المكافأة كالآتي : الراتب الأساسي الأخير × 10% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة .

2- إذا كانت الخدمة 10 سنوات أو أكثر دون أن تصل لـ 25 عام تيم الحساب كالتالي : الراتب الأساسي الأخير × 11% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة .

3- في حالة الموظفة المستقيلة بسبب الزواج يتم حسابها على ما نسبته 11 % بشرط إكمال سنة التجربة .

4- إذا كانت الخدمة تقل عن 15 عام وانتهت بسبب فصل أو إلغاء أو قرار من مجلسالوزراء أو أمر سامي دون سبب تأيبي يتم حساب المكافأة كالتالي : الراتب الأساسي الأخير × 14% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة .

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
algernaas4
خبر سئ
السامر
الحمد لله وبس
السامر
يامن شرى له من حلاله عله
مواطن غيور على وطنه
الله يرحمهم ... الجوااااااااااااااال سبب الكثير من الحوادث

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