"المالية " تحذر من " واتسآب " وتدعو لإستخدام تطبيقات أخرى

الرياض (صدى):
دعت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إلى استخدام تطبيقات محادثات فورية بديلة أكثر خصوصية من تطبيق " واتسآب " الشهير .
وأكدت " المالية " أن "واتسآب " أقل خصوصية ، محذرة من استخدامه في تبادل أي ملف أو معلومات تخص الوزارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كما حذرت الوزارة أيضاً من استعمال البريد الإلكتروني الرسمي في تبادل الملفات والمعلومات التي تخصها .
ويأتي ذلك بعد التحديثات الأخيرة للتطبيق ، حيث تسمح بمشاركة معلومات المستخدمين كرقم الهاتف وصورة الحساب ونشاطات المستخدم على التطبيق، إوتحديد المعرف الرقمي ip لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته مع شركة فيسبوك .
يذكر أن العديد من مستخدمي واتسآب اتجهوا لتطبيقات أخرى للتراسل الفوري بعد هذه التحديثات ومنها تطبيق " سيجنال " .
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