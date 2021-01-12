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"المالية " تحذر من " واتسآب " وتدعو لإستخدام تطبيقات أخرى

Time منذ ساعة
Views 2574
"المالية " تحذر من " واتسآب " وتدعو لإستخدام تطبيقات أخرى

الرياض (صدى):
دعت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إلى استخدام تطبيقات محادثات فورية بديلة أكثر خصوصية من تطبيق " واتسآب " الشهير .

وأكدت " المالية " أن "واتسآب " أقل خصوصية ، محذرة من استخدامه في تبادل أي ملف أو معلومات تخص الوزارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

كما حذرت الوزارة أيضاً من استعمال البريد الإلكتروني الرسمي في تبادل الملفات والمعلومات التي تخصها .

ويأتي ذلك بعد التحديثات الأخيرة للتطبيق ، حيث تسمح بمشاركة معلومات المستخدمين كرقم الهاتف وصورة الحساب ونشاطات المستخدم على التطبيق، إوتحديد المعرف الرقمي ip لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته مع شركة فيسبوك .

يذكر أن العديد من مستخدمي واتسآب اتجهوا لتطبيقات أخرى للتراسل الفوري بعد هذه التحديثات ومنها تطبيق " سيجنال " .

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Time واتساب

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
algernaas4
خبر سئ
السامر
الحمد لله وبس
السامر
يامن شرى له من حلاله عله
مواطن غيور على وطنه
الله يرحمهم ... الجوااااااااااااااال سبب الكثير من الحوادث

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