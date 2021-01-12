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بالصور.. رصد نشاط غريب قرب موقع نطنز النووي في إيران

Time منذ 10 دقائق
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بالصور.. رصد نشاط غريب قرب موقع نطنز النووي في إيران

وكالات (صدى):
كشفت صور للأقمار الصناعية مأخوذة حديثاً من منشأة نطنز النووية أنه تم حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من الموقع، حيث اعتبر "المعهد الدولي للعلوم والأمن" أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.

وقال المعهد، في تقرير له، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التي التقطت في 5 يناير، أظهرت أن البناء يتقدم بسرعة في أكبر جبل في المنطقة، وهو الموقع المستقبلي المحتمل لمرفق التخصيب الجديد تحت الأرض.

ويضم البناء موقعاً للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسساً لمكاتب إدارية وهندسية، كما أن هناك العديد من الشاحنات وثلاثة مخازن قريبة، على الأرجح أنها مستودعات للبناء، محاطة بسياج أمني، وفقا للتقرير.

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أحدث التعليقات

dfs
الهرمونات الذكورية عاملة عمايلها ببعض النساء . تتصرف كانها ذكر وتتحدث انها مظلومة ومضطهدة بسسب سلوكها الغريب . اللهم لاشماتة.
dfs
والاحظ ان ملامحها وعظام وجهها ذكورية ممكن معها خلل هرمونات ادى الى مشاكل نفسية.
dfs
هل اصولها عربية ؟ اقصد عائلتها النملة هل اجروا فحص الدي ان ايه للسلالات الجينية ؟ لاني اعتقد انها من اصول غير عربية من ملامحها وسلوكها. بنات العرب الاصيلات يستحون فطرة وليس تصنع
dfs
والاحظ ان سلوكها ذكوري ممكن معها خلل هرمونات ادى الى مشاكل نفسية
dfs
هل اصولها عربية ؟ اقصد عائلتها الجلعود هل اجروا فحص الدي ان ايه للسلالات الجينية ؟ لاني اعتقد انها من اصول غير عربية من ملامحها وسلوكها. بنات العرب الاصيلات يستحون فطرة وليس تصنع

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