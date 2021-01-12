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صورة قديمة تجمع الملك فهد بشقيقه الأمير نايف
منذ ساعة
2390
3
نايف السالم (صدى):
جمعت صورة قديمة بين الملك فهد بن عبدالعزبز وشقيقه الأمير نايف.
وظهر الملك فهد وهو يرتدي بدلة ويقف بجوار شقيقه الذي كان يرتدي الزي السعودي.
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
algernaas4
خبر سئ
السامر
الحمد لله وبس
السامر
يامن شرى له من حلاله عله
مواطن غيور على وطنه
الله يرحمهم ... الجوااااااااااااااال سبب الكثير من الحوادث
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