بالفيديو.. البنوك تكشف نتائج خطيرة للتعامل مع جهات التمويل غير المرخصة

الرياض (صدى):
حذرت البنوك السعودية اليوم الثلاثاء من التعامل مع جهات التمويل غير المرحصة بالمخالفة الصريحة لنظام مراقبة البنوك .
وأكدت في فيديو توعوي أن التعامل مع تلك الجهات يجعل الفرد عرضة للإحتيال والنصب ، وعرضة للمبالغة في الضمانات ، كما يكون الشخص عرضة للمساهمة في عمليات غسل الأموال .
وكانت لجنة التوعية المصرفية قد نبهت سابقاً بعدم التجاوب مع أي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل هوية البنك المركزي السعودي - ساما وتوهمك بوجود مبالغ مالية لك ، ثم تطلب منك الافصاح عن بياناتك البنكية و معلوماتك الشخصية أو الدخول على روابط وهمية لسرقة أموالك و بياناتك .
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