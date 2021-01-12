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بالفيديو.. البنوك تكشف نتائج خطيرة للتعامل مع جهات التمويل غير المرخصة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1315
بالفيديو.. البنوك تكشف نتائج خطيرة للتعامل مع جهات التمويل غير المرخصة

الرياض (صدى):
حذرت البنوك السعودية اليوم الثلاثاء من التعامل مع جهات التمويل غير المرحصة بالمخالفة الصريحة لنظام مراقبة البنوك .

وأكدت في فيديو توعوي أن التعامل مع تلك الجهات يجعل الفرد عرضة للإحتيال والنصب ، وعرضة للمبالغة في الضمانات ، كما يكون الشخص عرضة للمساهمة في عمليات غسل الأموال .

وكانت لجنة التوعية المصرفية قد نبهت سابقاً بعدم التجاوب مع أي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل هوية البنك المركزي السعودي - ساما وتوهمك بوجود مبالغ مالية لك ، ثم تطلب منك الافصاح عن بياناتك البنكية و معلوماتك الشخصية أو الدخول على روابط وهمية لسرقة أموالك و بياناتك .

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أحدث التعليقات

dfs
والاحظ ان ملامحها وعظام وجهها ذكورية ممكن معها خلل هرمونات ادى الى مشاكل نفسية.
dfs
هل اصولها عربية ؟ اقصد عائلتها النملة هل اجروا فحص الدي ان ايه للسلالات الجينية ؟ لاني اعتقد انها من اصول غير عربية من ملامحها وسلوكها. بنات العرب الاصيلات يستحون فطرة وليس تصنع
dfs
والاحظ ان سلوكها ذكوري ممكن معها خلل هرمونات ادى الى مشاكل نفسية
dfs
هل اصولها عربية ؟ اقصد عائلتها الجلعود هل اجروا فحص الدي ان ايه للسلالات الجينية ؟ لاني اعتقد انها من اصول غير عربية من ملامحها وسلوكها. بنات العرب الاصيلات يستحون فطرة وليس تصنع
كجمغلو
بدري يا امريكا .... معروف انك تقدمي مصلحتك وغريب اقرارك المتأخر

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