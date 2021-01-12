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القتل حداً لمقيم فعل فاحشة اللواط بحدث وارتكب جرائم أخرى بجدة

Time منذ 58 دقيقة
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القتل حداً لمقيم فعل فاحشة اللواط بحدث وارتكب جرائم أخرى بجدة

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم / آدم زين عيسي كوجي - تشادي الجنسية - بخطف حدث وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وسرقة عدة سيارات بطرق مختلفة وهروبه من دار التوقيف ، واتهامه بارتكاب عدة جرائم خطف وسرقات وتهديد بالسلاح الأبيض .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، ولأن ما أقدم عليه موجب لحد الحرابة فقد تم الحُكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / آدم زين عيسي کوجي - تشادي الجنسية - اليوم الثلاثاء 28 / 5 / 1442هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره . والله الهادي إلى سواء السبيل.

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أحدث التعليقات

dfs
والاحظ ان ملامحها وعظام وجهها ذكورية ممكن معها خلل هرمونات ادى الى مشاكل نفسية.
dfs
هل اصولها عربية ؟ اقصد عائلتها النملة هل اجروا فحص الدي ان ايه للسلالات الجينية ؟ لاني اعتقد انها من اصول غير عربية من ملامحها وسلوكها. بنات العرب الاصيلات يستحون فطرة وليس تصنع
dfs
والاحظ ان سلوكها ذكوري ممكن معها خلل هرمونات ادى الى مشاكل نفسية
dfs
هل اصولها عربية ؟ اقصد عائلتها الجلعود هل اجروا فحص الدي ان ايه للسلالات الجينية ؟ لاني اعتقد انها من اصول غير عربية من ملامحها وسلوكها. بنات العرب الاصيلات يستحون فطرة وليس تصنع
كجمغلو
بدري يا امريكا .... معروف انك تقدمي مصلحتك وغريب اقرارك المتأخر

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