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"الشورى" يوجه "العقاري" برفع سقف المبلغ المخصص لمنتج ترميم المساكن

Time منذ ساعة
Views 1850
"الشورى" يوجه "العقاري" برفع سقف المبلغ المخصص لمنتج ترميم المساكن

الرياض (صدى):
وجه مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر.

كما طالب "الشورى " إدارة الصندوق بإعداد تقريره السنوي ليشمل بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.

ووجه " الشورى " بالإستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

كما طال بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
بدري يا امريكا .... معروف انك تقدمي مصلحتك وغريب اقرارك المتأخر
كجمغلو
نعوذ بالله من التبجح وقلة الحياء
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي .. .. لكن الاهبل ويش يبي يلقى بقديمة الغوص باالبحور المرّة المالحه ، ماتشوفها ساكنه جنب البحر .. عوفها وعوف اراضيهاا المالحه المتسرسبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكور على هاالمعلومه يا دكتور ..
ابو ظبي الكثيري
الله يخرب بيته سحقهم سحق

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