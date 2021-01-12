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بالصور.. حادث مروع ينهي حياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق المدينة

Time منذ 52 دقيقة
Views 2328
بالصور.. حادث مروع ينهي حياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق المدينة

المدينة المنورة (صدى):
وقع حادث تصادم مروع على طريق المدينة؛ مما تسبب في وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة وإصابة شخص آخر.

وشهد طريق المدينة، حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه وفاة ركاب المركبة الأولى وإصابة قائد المركبة الأخرى بعدد من الإصابات نقل على أثرها لمستشفى الملك خالد لتلقي العلاج.

وفي السياق نفسه، باشر الحادث مساعد مدير مرور منطقة تبوك العقيد سمير الغبان وفرق الهلال الأحمر وطوارئ الصحة والدفاع المدني، وسوف تؤدى صلاة الميت على المتوفين صباح اليوم الثلاثاء بمقبرة تبوك العامة.

ومن جانبه، أصدر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير تبوك، توجيهًا بتقديم الرعاية الصحية للمصاب، كما قدم تعازيه لذوي المتوفين، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصاب.

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أحدث التعليقات

فهدراكان
هذه الاخلاق الاسلاميه قبل الرياضيه الله كثر من امثالك يااخت نجاة وان شاء الله يعود حمدالله احسن مما كان
رااايق
أفلح إن صدق *** !!!!
ابن القصيم اللسيب
منطق اعوج وفكر جاهله وضاله ولاتعلم من الدين غير اسمه ولاينفع مع تلك العينات الاالسقط وتحذير فقدضلت واضلت
سقيط وعفن فني
راي
ياعادل .ماجد محمد ماصدق في معلوماته كيف تريده يصدق في الاملاء معذور لانه يرتجف عند اعداد المعلومه,,,,,,

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