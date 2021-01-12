بالصور.. حادث مروع ينهي حياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق المدينة

المدينة المنورة (صدى):
وقع حادث تصادم مروع على طريق المدينة؛ مما تسبب في وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة وإصابة شخص آخر.
وشهد طريق المدينة، حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه وفاة ركاب المركبة الأولى وإصابة قائد المركبة الأخرى بعدد من الإصابات نقل على أثرها لمستشفى الملك خالد لتلقي العلاج.
وفي السياق نفسه، باشر الحادث مساعد مدير مرور منطقة تبوك العقيد سمير الغبان وفرق الهلال الأحمر وطوارئ الصحة والدفاع المدني، وسوف تؤدى صلاة الميت على المتوفين صباح اليوم الثلاثاء بمقبرة تبوك العامة.
ومن جانبه، أصدر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير تبوك، توجيهًا بتقديم الرعاية الصحية للمصاب، كما قدم تعازيه لذوي المتوفين، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصاب.