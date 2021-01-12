سعيد العجل (صدى):
علق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، اليوم الثلاثاء، على إطلاق مشروع "ذا لاين" الحضاري في مدينة نيوم.
وقال منصور المشيطي: "مشروع ذا لاين صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة، أطلقه سمو سيدي ولي العهد ليؤكد أن الإنسان أولاً، وأن الحفاظ على البيئة ركيز أساسية في رؤيته، ويضع المملكة على الريادة في المساهمة في صناعة المستقبل بشكل مستدام" .
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أطلق مشروع «ذا لاين» في منطقة نيوم، الذي وصفه بأنه «سيكون بصفر شوارع وصفر سيارات وبطول 170 كلم وبطاقة متجددة 100%».