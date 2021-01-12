الأعداد السابقة للصحيفة

«المشيطي»: مشروع «ذا لاين» صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة

Time منذ ساعة
Views 1871
«المشيطي»: مشروع «ذا لاين» صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة

سعيد العجل (صدى):
علق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، اليوم الثلاثاء، على إطلاق مشروع "ذا لاين" الحضاري في مدينة نيوم.

وقال منصور المشيطي: "‏مشروع ذا لاين صياغة مبتكرة للمدن المثالية المتناغمة مع الطبيعة، أطلقه سمو سيدي ولي العهد ليؤكد أن الإنسان أولاً، وأن الحفاظ على البيئة ركيز أساسية في رؤيته، ويضع المملكة على الريادة في المساهمة في صناعة المستقبل بشكل مستدام" .

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أطلق مشروع «ذا لاين» في منطقة نيوم، الذي وصفه بأنه «سيكون بصفر شوارع وصفر سيارات وبطول 170 كلم وبطاقة متجددة 100%».

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

فهدراكان
هذه الاخلاق الاسلاميه قبل الرياضيه الله كثر من امثالك يااخت نجاة وان شاء الله يعود حمدالله احسن مما كان
رااايق
أفلح إن صدق *** !!!!
ابو سعود
الرجل يدفع مهر وحفلة وهدايا ومصروف شهري احيانا غير صرفه على البيت والاولاد عشان ايش عشان سواد عيونها بس بكذا خلاص المرأة لا تطلب الا مهر يسير جدا حق هدية مثلا والباقي بينهم من حفلة وشقه واثاث واغراض البيت وابشري ماراح يطلب شيء منها بيكون كأنه مع خويه بالبيت ولا يطلب شيء وترى المصاريف بتقول عليك لان الرجل يستمتع بزوجته يعني الزوجة ماتستمتع مثلها مثل زوجها امر بعض الفتيات غريب وليس من الدين والعادات .
ابو سعود
الله يهديها ويرد لها صوابها
د محمد ماجد بخش
الثبات المغناطيسي هو: وحدة مجموع الذرات المؤثرة

أخر الأخبار

لكزس تستعد لإطلاق سيارة SUV مخصصة للطرق الوعرة
لكزس تستعد لإطلاق سيارة SUV مخصصة للطرق الوعرة
Time منذ 27 دقيقة Views 1299
أزمة لطالبة مسلمة في بلد أجنبي بسبب التنورة القصيرة
أزمة لطالبة مسلمة في بلد أجنبي بسبب التنورة القصيرة
Time منذ 32 دقيقة Views 576
سفارة المملكة في فنلندا تحذر المواطنين من الخروج من المنازل
سفارة المملكة في فنلندا تحذر المواطنين من الخروج من المنازل
Time منذ 37 دقيقة Views 1569
عرض هندي لضم "أمرابط" في الميركاتو الشتوي
عرض هندي لضم "أمرابط" في الميركاتو الشتوي
Time منذ 43 دقيقة Views 1762
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 47 دقيقة Views 1406
بالصور.. حادث مروع ينهي حياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق المدينة
بالصور.. حادث مروع ينهي حياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق المدينة
Time منذ 52 دقيقة Views 2297
غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 57 دقيقة Views 1537
تسريب محادثة خاصة بين هند البلوشي وزوجها "علي يوسف"
تسريب محادثة خاصة بين هند البلوشي وزوجها "علي يوسف"
Time منذ ساعة Views 1040
"الاتصالات السعودية": تعيين المهندس عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً لها
"الاتصالات السعودية": تعيين المهندس عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً لها
Time منذ ساعة Views 1775
قطر تستضيف مباراة السوبر بين الهلال والنصر
قطر تستضيف مباراة السوبر بين الهلال والنصر
Time منذ ساعة Views 3240