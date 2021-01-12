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"الاتصالات السعودية": تعيين المهندس عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً لها

Time منذ ساعة
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"الاتصالات السعودية": تعيين المهندس عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً لها

الرياض (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية "stc"، اليوم الثلاثاء، عن تعيين المهندس عليان محمد الوتيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ابتداءً من تاريخ 28 مارس القادم.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن "الوتيد" له خبرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوزت الـ20 عاما، حيث عمل في شركة أرامكو في بداية حياته العملية.

وأضافت : وتدرج في شركة الاتصالات السعودية في عدة مناصب حيث شغل مؤخرا النائب الأعلى لوحدة المستهلك، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إس تي سي البحرين.

وتابعت أنه يرأس العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية مثل شركة قنوات وشركة إنتغرال وشركة مراكز الاتصال، ويشارك كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين في شركة "إس تي سي باي" ويترأس العديد من اللجان التابعة لمجالس الإدارات للشركات التابعة للمجموعة.

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أحدث التعليقات

رااايق
أفلح إن صدق *** !!!!
ابو سعود
الرجل يدفع مهر وحفلة وهدايا ومصروف شهري احيانا غير صرفه على البيت والاولاد عشان ايش عشان سواد عيونها بس بكذا خلاص المرأة لا تطلب الا مهر يسير جدا حق هدية مثلا والباقي بينهم من حفلة وشقه واثاث واغراض البيت وابشري ماراح يطلب شيء منها بيكون كأنه مع خويه بالبيت ولا يطلب شيء وترى المصاريف بتقول عليك لان الرجل يستمتع بزوجته يعني الزوجة ماتستمتع مثلها مثل زوجها امر بعض الفتيات غريب وليس من الدين والعادات .
ابو سعود
الله يهديها ويرد لها صوابها
د محمد ماجد بخش
الثبات المغناطيسي هو: وحدة مجموع الذرات المؤثرة
د محمد ماجد بخش
مكافأة العناصر لا تصح ولا تكون بغير عدد الذرات في الفراغ الممثل لتواجدها

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