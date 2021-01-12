قيادي مقرب يكشف تفاصيل عن تركة سليماني

وكالات (صدى):
كشف القيادي رحيم صفوي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني، عن تركة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والمتمثلة بإنشاء 82 لواء في سوريا والعراق.
وأشار القيادي إلى أن 22 منها ميليشيات تعمل تحت لواء "الحشد العراقي" المتحالف مع طهران، وفقًا قناة " العربية "
أضاف صفوي أن سليماني أشرف على إنشاء 60 لواء في سوريا تضم 70 ألف مقاتل من قوات ما تعرف بـ "التعبئة الشعبية السورية" والمقاتلين الأجانب، في إشارة إلى الميليشيات التي تخوض الحرب في سوريا، إلى جانب قوات النظام السوري برعاية "فيلق القدس".
وتابع : كما دافع صفوي عن دور بلاده في إنشاء ما سماه "مدرسة سليماني" في المنطقة، معتبراً وجود هذا العدد من الميليشيات المسلحة في سوريا والعراق أمر مهم، كما أجرى مباحثات دبلوماسية على مستوى استراتيجي مع رؤساء دول عدة.