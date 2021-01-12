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قيادي مقرب يكشف تفاصيل عن تركة سليماني

Time منذ ساعة
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قيادي مقرب يكشف تفاصيل عن تركة سليماني

وكالات (صدى):
كشف القيادي رحيم صفوي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني، عن تركة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والمتمثلة بإنشاء 82 لواء في سوريا والعراق.

وأشار القيادي إلى أن 22 منها ميليشيات تعمل تحت لواء "الحشد العراقي" المتحالف مع طهران، وفقًا قناة " العربية "

أضاف صفوي أن سليماني أشرف على إنشاء 60 لواء في سوريا تضم 70 ألف مقاتل من قوات ما تعرف بـ "التعبئة الشعبية السورية" والمقاتلين الأجانب، في إشارة إلى الميليشيات التي تخوض الحرب في سوريا، إلى جانب قوات النظام السوري برعاية "فيلق القدس".

وتابع : كما دافع صفوي عن دور بلاده في إنشاء ما سماه "مدرسة سليماني" في المنطقة، معتبراً وجود هذا العدد من الميليشيات المسلحة في سوريا والعراق أمر مهم، كما أجرى مباحثات دبلوماسية على مستوى استراتيجي مع رؤساء دول عدة.

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الرجل يدفع مهر وحفلة وهدايا ومصروف شهري احيانا غير صرفه على البيت والاولاد عشان ايش عشان سواد عيونها بس بكذا خلاص المرأة لا تطلب الا مهر يسير جدا حق هدية مثلا والباقي بينهم من حفلة وشقه واثاث واغراض البيت وابشري ماراح يطلب شيء منها بيكون كأنه مع خويه بالبيت ولا يطلب شيء وترى المصاريف بتقول عليك لان الرجل يستمتع بزوجته يعني الزوجة ماتستمتع مثلها مثل زوجها امر بعض الفتيات غريب وليس من الدين والعادات .
ابو سعود
الله يهديها ويرد لها صوابها
د محمد ماجد بخش
الثبات المغناطيسي هو: وحدة مجموع الذرات المؤثرة
د محمد ماجد بخش
مكافأة العناصر لا تصح ولا تكون بغير عدد الذرات في الفراغ الممثل لتواجدها
د محمد ماجد بخش
الكتلة الذرية هي ثقل فراغي محدد وموحد وهي جرامات مكانية وزمنية تشمل القياسات المغناطيسية بدلالة عددية مثبتة

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