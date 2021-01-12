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ارتفاع أسعار الذهب اليوم

Time منذ 3 ساعات
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وكالات (صدى):
شهد سعر الذهب اليوم في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً لجميع الأعيرة في سوق التجزئة، وسجل الذهب في السعودية 223.29 ريال بالنسبة لعيار 24، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 195.35 ريال، والذهب عيار 18 سجل 167.47 ريال.

وعالميا ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في معظم دول العالم، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “ترامب” على إعلان حالة الطوارئ في “واشنطن” أمس من أجل تنصيب “بايدن” حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري، بعدما حذرت السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع التنصيب.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4% عند 1858.4 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.7% مسجلًا 1857.58 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 0.9% عند 25.51 دولار للأوقية، وارتفع كل من سعر البلاتين بما يقرب من 3% مسجلًا 1066.26 دولار للأوقية، والبلاديوم بنحو 0.6%عند 2384.48 دولار للأوقية.

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الرجل يدفع مهر وحفلة وهدايا ومصروف شهري احيانا غير صرفه على البيت والاولاد عشان ايش عشان سواد عيونها بس بكذا خلاص المرأة لا تطلب الا مهر يسير جدا حق هدية مثلا والباقي بينهم من حفلة وشقه واثاث واغراض البيت وابشري ماراح يطلب شيء منها بيكون كأنه مع خويه بالبيت ولا يطلب شيء وترى المصاريف بتقول عليك لان الرجل يستمتع بزوجته يعني الزوجة ماتستمتع مثلها مثل زوجها امر بعض الفتيات غريب وليس من الدين والعادات .
ابو سعود
الله يهديها ويرد لها صوابها
د محمد ماجد بخش
الثبات المغناطيسي هو: وحدة مجموع الذرات المؤثرة
د محمد ماجد بخش
مكافأة العناصر لا تصح ولا تكون بغير عدد الذرات في الفراغ الممثل لتواجدها
د محمد ماجد بخش
الكتلة الذرية هي ثقل فراغي محدد وموحد وهي جرامات مكانية وزمنية تشمل القياسات المغناطيسية بدلالة عددية مثبتة

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