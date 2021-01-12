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"بيبسيكو العالمية" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1271
"بيبسيكو العالمية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بيبسيكو العالمية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مدن بالمملكة ، وفقاً للشروط التالية :

1- فني صيانة " الدمام " : دبلوم " كهرباء ، الكترونيات " ، خبرة عملية .

2- مدير المبيعات " المدينة المنورة " : بكالوريوس " المبيعات ، التسويق ، إدارة الأعمال " ، خبرة سابقة لا تقل عن 8 سنوات .

3- مدير تخطيط الإمداد " الرياض " : بكالوريوس في " سلسلة الإمداد ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات .

4- مدير المناوبة " الرياض " : بكالوريوس في " الهندسة الميكانيكية ، الهندسة الصناعية " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنة .

5- مدير الجودة وسلامة الغذاء " الدمام " : بكالوريوس في "علوم الأغذية ، الكيمياء ، الهندسة الكيميائية " ، خبرة قيادية لا تقل عن 7 سنوات في الجودة والخدمات .

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل ، والتقديم من خلال الروابط التالية على الترتيب من هنـــا و هنـــا وهـنــا و هنــا و هنـــا.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه و يشفي جميع مرضى المسلمين
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل يلرب انتقم من الظالمين وارنا فيهم عجائب قدرتك .
غريب
احلفي يامنى
نجاة محمد
الخير فيما يختارة الله

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