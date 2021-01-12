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"المواصفات" توجه بعدم قبول المنتجات الغير مختومة بعلامة الجودة المستخدمة في المقاولات

Time منذ 54 دقيقة
Views 1479
"المواصفات" توجه بعدم قبول المنتجات الغير مختومة بعلامة الجودة المستخدمة في المقاولات

الرياض (صدى):
وجهت هيئة المواصفات والمقاييس أقرت عدم قبول أي منتجات لا تحمل ختم علامة الجودة للمواد المستخدمة في قطاع المقاولات والإنشاءات، وفقاً للوائح الفنية المعتمدة للمنتج.

وشددت، وفقا لـ"عكاظ"، على ضرورة التأكد من الحصول على المنتجات الحاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس مسجلة في منصة "سابر".

ولفتت الهيئة بأنها وضعت لوائح فنية للمواد الأكثر استهلاكاً في قطاع المقاولات، مضيفة أنها وضعت خطة زمنية خلال سنة، لحصول هذه المواد على شهادات المطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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حسبي الله ونعم الوكيل يلرب انتقم من الظالمين وارنا فيهم عجائب قدرتك .
غريب
احلفي يامنى
نجاة محمد
الخير فيما يختارة الله

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